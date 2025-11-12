Des outils pour les transactions internes aux îles sont désormais disponibles pour les développeurs de Fortnite

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Annoncées en septembre dans le cadre d’une importante mise à jour de l’écosystème des créateurs, les transactions internes sur les îles offrent des opportunités de monétisation au-delà des récompenses d’engagement. Les développeurs disposeront donc bientôt de davantage de moyens pour donner vie à leur vision, tant financièrement que créativement.

Grâce aux nouvelles opportunités de monétisation en plus des versements liés à l’engagement, vous aurez davantage de moyens pour donner vie à votre vision, autant d’un point de vue créatif que financier. Le but est de continuer à faire évoluer Fortnite en tant qu’écosystème florissant pour tous les genres et tous les types de développeurs.

Quelques exemples de ce que vous pourrez vendre lorsque la publication sera lancée :

●Objets durables (objets que les joueurs achètent une fois et qui n’expirent pas au fil du temps, persistants entre les sessions au sein d’une expérience)

●Objets à usage unique (objets qui disparaissent quand ils sont utilisés en jeu, pouvant être persistants entre les sessions)

●Objets avec éléments de gameplay, y compris ceux qui se confondent avec les catégories d’objets cosmétiques Fortnite approuvés (p. ex. : « bottes de vitesse », « réacteur dorsal »)

●Packs ou collections d’objets durables, à usage unique et de gameplay

●Objets aléatoires payants (objets qui offrent une chance d’acquérir une récompense aléatoire) ●Le nouveau contrôle parental permettra aux parents de décider si leur enfant peut acquérir des objets aléatoires payants dans les régions où ces objets sont disponibles pour les joueurs.

●Passes personnalisés, systèmes de progression et zones payantes

Afin de maintenir les attentes des joueurs quant au fonctionnement de certaines catégories d’objets partout, voici les objets spécifiques que vous ne pouvez pasvendre :

●Objets étant des tenues, voitures, camions, bus ou emotes, quels que soient les termes utilisés pour les décrire

●Objets qui se confondent avec d’autres catégories d’objets cosmétiques Fortnite, mais qui sont purement cosmétiques et n’ont aucune valeur de gameplay

●Objets dont les prix changent en fonction des cosmétiques d’Epic dont les joueurs se sont équipés

●Objets utilisant un processus de paiement personnalisé ou externe

●Produits physiques ou dérivés (p. ex. : chapeaux, t-shirts)

●De l’EXP, ou laisser entendre que votre offre inclut un gain d’EXP

Consultez la documentation officielle pour en savoir plus sur le fonctionnement des transactions sur l’île.