La collection rétro Metal Slug 1st & 2nd Mission Double Pack est disponible sur Nintendo Switch

Metal Slug 1st & 2nd Mission Double Pack est un jeu d’action en solo disponible sur Nintendo Switch au prix de 14,99 €. Cette nouvelle collection, qui rassemble les versions Neogeo Pocket Color de Metal Slug 1st Mission et de Metal Slug 2nd Mission, invite les joueurs à découvrir ou à redécouvrir les mécaniques de tir qui ont fait la renommée de la série Metal Slug. Finies les morts après une seule balle, une barre de vie accompagne le joueur tout au long de sa mission. Bien sûr, les environnement offrent différents chemins à parcourir. Le titre permet également au joueur de reprendre sa partie à l’endroit où il s’était arrêté, et de remonter le temps pour éviter une mort prématurée.

Metal Slug 1st Mission et Metal Slug 2nd Mission font également partie de la compilation Neogeo Pocket Color Selection Vol.1, actuellement en promotion, qui comprend dix classiques de la Neogeo Pocket Color.