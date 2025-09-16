MacOS Tahoe 26 : Apple tourne une page et prépare l’avenir

Partager Facebook

En dévoilant macOS Tahoe 26, la firme de Cupertino signe la fin d’un cycle et confirme son virage vers les puces maison. Un jalon technique qui illustre l’ambition d’Apple de contrôler chaque maillon de son écosystème.

À l’orée de la rentrée, la firme de Cupertino s’apprête à franchir un cap décisif dans l’évolution de son système d’exploitation pour ordinateurs. Le lundi 15 septembre marquera en effet le déploiement officiel de macOS Tahoe 26, une mise à jour d’envergure qui concernera l’ensemble de la gamme actuelle, du MacBook à l’iMac, en passant par le Mac mini, le Mac Pro et le Mac Studio. Mais au-delà de l’annonce technique, c’est un symbole qui se dessine : cette version constituera le dernier millésime destiné aux machines animées par des processeurs Intel. À l’avenir, seules les machines équipées de puces maison de la série M continueront de profiter du rythme soutenu des évolutions annuelles.

Une refonte visuelle baptisée Liquid Glass

Ce cru « Tahoe » se distingue par une modernisation profonde de son habillage graphique. Apple y introduit une interface revue et corrigée, baptisée Liquid Glass, qui joue avec les effets de transparence et de réflexion pour conférer au système un aspect plus contemporain. Les utilisateurs pourront désormais personnaliser l’esthétique de leurs dossiers grâce à des couleurs ou des émojis, mais aussi remodeler à leur guise le Centre de contrôle en choisissant les réglages affichés, voire en y intégrant des applications tierces. Autant d’éléments qui insufflent un souffle de modernité à l’expérience quotidienne.

De nouveaux outils au service de la productivité

Les transformations ne se limitent pas à l’apparence : elles s’étendent aussi aux usages. Parmi les nouveautés phares figure « Live Activities », qui permet de suivre en direct l’évolution d’événements comme une livraison ou une commande, directement depuis la barre de menus. Le moteur de recherche Spotlight bénéficie, lui, d’une refonte substantielle : il comprend désormais le langage naturel et autorise des actions instantanées sans quitter l’outil. De leur côté, les raccourcis gagnent en pertinence grâce à l’intégration de l’intelligence artificielle, rendant l’automatisation des tâches plus fine et contextuelle.

Le public friand de jeux vidéo disposera par ailleurs d’une application dédiée, tandis que les créatifs auront accès à « Image Playground », un nouvel espace enrichi d’options génératives inspirées des dernières avancées de l’IA.

Une transition orchestrée avec méthode

Comme à son habitude, Apple devrait lancer cette mise à jour mondiale aux alentours de 19 heures (heure française). Le téléchargement restera simple et intuitif : un détour par les « Réglages Système », section « Général », puis « Mise à jour logicielle » suffira à installer cette nouvelle itération.

Notons enfin que macOS Tahoe 26 sera accompagné d’un cortège de mises à jour parallèles concernant les autres systèmes de l’écosystème Apple, de l’iPhone à l’iPad en passant par la montre connectée et le casque Vision Pro.

Un jalon stratégique

Cette édition de macOS apparaît ainsi comme une étape charnière, à la fois conclusion d’une ère, celle des processeurs Intel, et tremplin vers un futur entièrement construit autour des architectures Apple Silicon. En filigrane, elle illustre la cadence soutenue imposée par Apple à son univers logiciel et matériel. Une transition qui, au-delà de ses aspects techniques, promet surtout aux utilisateurs une expérience affinée, plus fluide et personnalisée que jamais.