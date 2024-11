Path of Exile 2: Un livestream sur Twitch le 21 novembre

Partager Facebook

L’accès anticipé de Path of Exile 2 approche à grands pas ! Grinding Gear Games organisera un livestream sur Twitch le 21 novembre à 21h00 pour présenter les actes, les classes, le jeu de haut niveau, et bien plus encore.

Ce jeu de rôle et d’action très attendu sera lancé le 6 décembre, et les fans peuvent d’ores et déjà l’ajouter à leur liste de souhaits sur Steam, Xbox, Playstation et Epic Games. Il sera possible de jouer en coopération entre amis sur un ou deux comptes distincts et d’explorer le monde de Wraeclast sur une même console.