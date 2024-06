La démo jouable de Cat Quest III est disponible

Partager Facebook

Téléchargez dès maintenant cette démo au poil sur Steam pour découvrir les miaou-gnifiques premières zones ouvertes du jeu. Pour en apprendre davantage sur les joyeux camarades et les fieffés filous auxquels vous serez bientôt confrontés, jetez un œil à la récente bande-annonce centrée sur les personnages.

Cat Quest III ronronnera à partir du 8 août prochain – c’est la journée internationale du chat ! – sur Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S et PC (via Steam).