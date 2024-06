Un nouveau trailer et une démo jouable pour Metal Slug Tactics

Partager Facebook

Cette bonne nouvelle s’accompagne d’une bande-annonce de gameplay qui s’arrête sur les combats de Metal Slug Tactics, réinterprétation complète et audacieuse du mantra action de METAL SLUG. Metal Slug Tactics s’approprie le charme énergique de son aîné, mais également son pixel art somptueux qu’il reproduit avec panache en vue isométrique. Découvrez les escarmouches tactiques qui vous attendent dans la démo de Metal Slug Tactics

Téléchargez la démo ici

La démo de Metal Slug Tactics réunit les guerriers aguerris de la licence, dans la première région du jeu, pour des combats hautement tactiques et particulièrement intenses. Vous commencez dans le baraquement de l’escouade, qui sert de base arrière pour améliorer ses troupes et acheter de l’équipement. C’est aussi là que vous devez choisir les bidasses qui feront équipe lors de la prochaine mission : considérez bien chacune des capacités uniques de vos guerriers – et leurs synergies potentielles – avant de les déployer ensemble sur le champ de bataille pour terrasser les ennemis emblématiques de la licence, mais aussi quelques nouvelles têtes. Il est même possible de débloquer Tarma, un puissant et énergique compagnon d’arme qui saura prouver sa valeur lors des affrontements de boss… de la version complète de Metal Slug Tactics !

Le jeu complet sortira cet automne sur PC via Steam, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One et Xbox Series X|S.