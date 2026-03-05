la franchise Professional Baseball Spirits passe en free-to-play, pour une expérience de baseball complète

Partager Facebook

Fort de plus de 20 ans d’expérience sur le diamant, eBaseball: PRO SPIRIT entre dans une nouvelle ère avec un mot d’ordre qui résume tout : « Le défi est lancé au monde entier. » Les joueurs peuvent entrer sur le terrain et tester leurs capacités lors d’affrontements compétitifs en ligne contre des adversaires venus du monde entier, où chaque lancer, chaque coup de batte et chaque action défensive comptent.

Sur Steam, le jeu prend en charge les contrôles à la souris pour certaines fonctionnalités comme le curseur de frappe, permettant des frappes plus intuitives et précises. Cela offre un contrôle précis sur le monticule, au bâton et sur le terrain. Qu’il s’agisse de placer une fastball dans les coins ou de réaliser un double jeu décisif, les joueurs disposent des outils nécessaires pour mener la partie à leur manière.

Propulsé par le moteur nouvelle génération eBaseball™ Engine, eBaseball™: PRO SPIRIT recrée l’intensité d’un stade plein sous les projecteurs. Du bruit de la batte frappant la balle au rugissement de la foule, le jeu propose une véritable atmosphère de stade et une compétition de haut niveau conçue pour les passionnés de baseball.

Mode WORLD CHAMPIONSHIP

Le mode « WORLD CHAMPIONSHIP » invite les joueurs à participer à des affrontements en ligne en temps réel contre des adversaires issus de plus de 200 pays et régions à travers le monde.

Structuré sous forme d’une série de tournois organisés régulièrement, chaque événement possède ses propres règles de participation. Les joueurs doivent constituer leur équipe dans une limite de coût définie, en sélectionnant parmi un effectif de 120 joueurs disponibles afin d’assembler stratégiquement une équipe capable de remporter le championnat.

En cas de victoire, les joueurs gagnent des points de classement et débloquent de nouveaux athlètes jouables, leur permettant de renforcer continuellement leur effectif à mesure qu’ils progressent dans le classement mondial. Avec des règles de tournoi évolutives et des adversaires venus du monde entier, le mode WORLD CHAMPIONSHIP propose un parcours dynamique et basé sur les compétences vers la suprématie internationale !

TEAM EDIT

Les utilisateurs peuvent créer des équipes entièrement inédites, en personnalisant librement les tenues, les casquettes et l’identité de leur équipe afin de concevoir un club qui leur ressemble.

Un système d’édition de l’apparence des joueurs permet une personnalisation approfondie de chaque athlète de l’effectif. Les positions de frappe peuvent être ajustées avec précision, les mécaniques de lancer et les points de relâchement modifiés, et les routines caractéristiques au bâton configurées pour correspondre au style de chaque joueur.

Les célébrations de home run, y compris celles réalisées devant le banc, peuvent également être sélectionnées, apportant davantage de personnalité à chaque moment marquant.

Le modèle corporel des personnages comprend plus de 120 paramètres ajustables, incluant des caractéristiques faciales détaillées comme les types d’yeux, ainsi que des attributs physiques tels que l’épaisseur des bras et les proportions générales. Le résultat est un système de création très flexible qui permet aux joueurs de concevoir des athlètes véritablement personnalisés.