Avis – Google Pixel 10a : un smartphone milieu de gamme solide mais trop proche du Pixel 9a

Avec son design compact, son écran plus lumineux et son appareil photo performant, le Pixel 10a confirme le savoir-faire de Google… sans vraiment se démarquer de son prédécesseur.

Avec sa série « a », Google poursuit sa stratégie consistant à proposer des smartphones milieu de gamme capables d’offrir une expérience photographique avancée à un tarif plus accessible que ses modèles premium. L’arrivée du Google Pixel 10a s’inscrit dans cette logique. Mais face à un renouvellement technique relativement discret, la question se pose désormais : l’évolution annuelle de cette gamme reste-t-elle réellement pertinente ?

Présenté quelques mois après les modèles haut de gamme de la série Pixel 10, notamment les Google Pixel 10, Google Pixel 10 Pro, Google Pixel 10 Pro XL et Google Pixel 10 Pro Fold, ce nouveau smartphone vise le segment intermédiaire du marché. Son prix reste fixé à CHF 499.- pour la version dotée de 8 Go de mémoire vive et 128 Go de stockage et CHF 599.- pour la version 256 Go.

Un design compact et un dos parfaitement plat

L’un des traits distinctifs du Pixel 10a réside dans son design particulièrement minimaliste. Contrairement à la plupart des smartphones contemporains, dont le bloc photo dépasse souvent de la coque, ce modèle adopte un dos entièrement plat. Une approche esthétique qui rappelle les téléphones des années 2010, tout en conservant les standards actuels en matière de performances et de finition.

Le smartphone arbore une coque arrière en plastique coloré imitant le verre, associée à un châssis en aluminium. Son format reste compact avec des dimensions de 153,9 × 73 × 9 mm pour un poids de seulement 183 g. La diagonale d’écran demeure fixée à 6,3 pouces, tandis que les bordures légèrement affinées permettent à la dalle d’occuper désormais plus de 85 % de la surface frontale.

Certifié IP68, le Pixel 10a bénéficie également d’une meilleure protection de son écran grâce à l’intégration du Gorilla Glass 7i, plus résistant aux rayures que le Gorilla Glass 3 utilisé sur son prédécesseur.

Connectivité moderne et écran plus lumineux

Malgré son positionnement tarifaire intermédiaire, le Pixel 10a ne manque pas d’arguments techniques. Il prend en charge l’eSIM, le Bluetooth 6.0 ainsi que le Wi-Fi 6E, même s’il fait l’impasse sur le Wi-Fi 7. La recharge sans fil progresse également et atteint désormais 10 W, contre 7,5 W sur le Pixel 9a.

L’appareil conserve un écran P-OLED de 6,3 pouces affichant une définition de 1080 × 2424 pixels (422 ppp). Le taux de rafraîchissement reste adaptable entre 60 et 120 Hz. La luminosité maximale progresse toutefois sensiblement : Google annonce un pic de 3000 cd/m², une valeur presque atteinte lors des tests avec environ 2930 cd/m². Cette amélioration favorise la lisibilité en plein soleil, malgré une réflectance relativement élevée.

Une puissance stable grâce au Tensor G4

Sous le capot, le Pixel 10a repose sur la même puce que son prédécesseur : le Google Tensor G4. Gravé en 4 nm, ce processeur à huit cœurs associe un cœur Cortex-X4, trois cœurs Cortex-A720 et quatre Cortex-A520, épaulés par un GPU Mali-G715.

En pratique, les performances restent très proches de celles du Pixel 9a. Le smartphone se montre néanmoins parfaitement fluide dans un usage quotidien et bénéficie d’une légère progression graphique. Les tests indiquent une moyenne d’environ 60 images par seconde dans les benchmarks, ce qui permet de jouer confortablement à des titres mobiles relativement exigeants, même si l’appareil n’est pas conçu comme un smartphone gaming.

Une photographie toujours très compétitive

La réputation des smartphones Pixel repose largement sur leurs performances photographiques, et le Pixel 10a ne déroge pas à la règle. L’appareil reprend le module principal de 48 mégapixels associé à un objectif grand-angle ouvrant à f/1,7, complété par un capteur ultra grand-angle de 13 Mpx.

En conditions lumineuses favorables, les clichés offrent un excellent niveau de détail et une restitution des couleurs naturelle. Les algorithmes de traitement d’image développés par Google parviennent à préserver textures et finesse, même sur un smartphone de milieu de gamme.

En basse luminosité, le Pixel 10a se montre également convaincant, malgré un léger lissage des images. L’ultra grand-angle reste plus limité dans ces conditions, avec un bruit numérique plus visible.

La caméra frontale de 13 Mpx et les capacités vidéo restent inchangées : l’enregistrement peut atteindre la 4K à 60 images par seconde.

Des fonctions logicielles enrichies par l’IA

Les principales nouveautés résident finalement dans le volet logiciel. Le smartphone profite de plusieurs fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, comme Auto Best Take — qui améliore automatiquement les photos de groupe — ou Camera Coach, un outil d’assistance au cadrage.

Ces fonctions illustrent la stratégie de Google consistant à miser sur l’IA pour différencier ses smartphones, même lorsque les évolutions matérielles restent modestes.

Autonomie en légère progression

Le Pixel 10a conserve une batterie de 5100 mAh, identique à celle du Pixel 9a. Grâce à des optimisations logicielles et à l’écran plus efficient, l’autonomie progresse légèrement.

Les tests mesurent environ 18 heures et 55 minutes d’utilisation mixte, soit près d’une heure et 10 minutes de plus que son prédécesseur. La recharge filaire passe quant à elle à 30 W, permettant de recharger complètement l’appareil en environ 1 h 45.

Un excellent smartphone… mais trop proche de son prédécesseur

Au final, le Pixel 10a se révèle être un smartphone milieu de gamme très solide. Compact, bien conçu et performant pour son prix, il propose un écran lumineux, une autonomie correcte et surtout l’une des meilleures expériences photo de sa catégorie.

Cependant, les améliorations par rapport au Pixel 9a restent relativement limitées. Or ce dernier est désormais régulièrement proposé à un tarif bien inférieur, souvent sous la barre des 320 francs. Dans ces conditions, le nouveau modèle peine parfois à justifier pleinement son positionnement… malgré ses qualités indéniables.