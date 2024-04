Neverwinter : Adventures in Wildspace est maintenant disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette nouvelle extension majeure pour le MMORPG free-to-play Dungeons & Dragons permet aux joueurs de découvrir la conclusion épique de l’arc narratif débuté dans l’extension précédente, Spelljammer, et d’explorer une version étendue de l’Espace sauvage, avec du contenu inspiré du livre du jeu de table Dungeons & Dragons Spelljammer: Adventures in Space. L’extension Adventures in Wildspace ajoute de nouveaux sites d’atterrissage, un nouveau donjon et de nombreuses améliorations du confort de jeu.

Faisant suite aux événements de Spelljammer, l’extension Adventures in Wildspace met en scène la princesse xaryxienne Xedalli récemment secourue, qui vous demande votre aide pour sécuriser une alliance par l’entremise de Vocath. Ce dernier est un baron du crime mercane à la tête du Consortium commercial, une organisation corrompue qui chapeaute tout le commerce dans l’Espace maudit. Vocath ne peut plus tolérer l’ingérence de l’empire xaryxien dans ses affaires et traite désormais en secret avec les Mutins clandestins. En forgeant une alliance précaire avec Vocath, vous devrez déchaîner la puissance combinée de l’Espace sauvage en lançant une attaque en règle contre le prince Xeleth à la citadelle de Xaryxis pour enfin découvrir la conclusion de l’arc narratif de Spelljammer !

Les héros qui s’élanceront dans cette palpitante aventure découvriront une abondance de nouveau contenu :