LA LÉGENDE GRANDIT: VOICI LES TOYOTA HILUX HYBRID 48V ET GR SPORT II

Au cours de ses plus de 55 ans d’histoire, le Toyota Hilux s’est forgé une réputation inégalée de véhicule d’une force et d’une fiabilité exceptionnelles, qui a toujours prouvé sa qualité dans les environnements les plus extrêmes du monde…

Il a constamment évolué au fil des années afin de satisfaire et de surpasser les besoins et les attentes des clients grâce à un design optimisé, de l’innovation en matière d’ingénierie, un confort et une performance accrus et des dispositifs de sécurité avancés afin de créer un équilibre parfait entre des capacités tout-terrain et un comportement routier assuré.

Le développement réussi du Hilux continue avec le lancement de deux nouveaux modèles qui tiennent compte de considérations importantes pour les clients d’aujourd’hui.

Le nouveau modèle Hybrid 48V est le premier Hilux à adopter une motorisation électrifiée: un système hybride léger offrant une performance plus fluide, silencieuse et confiante, que ce soit pour la conduite sur route ou sur des terrains accidentés. Fruit de plus de 25 ans d’expérience inégalée de Toyota dans le domaine de la technologie automobile électrifiée, ce système améliore les performances de conduite et l’efficience du véhicule sans en compromettre les capacités: ce Hilux a les mêmes capacités de charge et de remorquage, ainsi que les mêmes aptitudes tout-terrain que les modèles non-hybrides, y compris une capacité de franchissement de gués importante.

Le nouveau Hilux GR SPORT II fait son entrée en tant que nouveau sommet de la gamme Hilux. Ses éléments de design puissants renforcent son attrait émotionnel chez les clients désireux d’un véhicule capable d’exprimer leur caractère et leur style personnel. Son apparence robuste est assortie d’optimisations techniques qui font de lui le Hilux offrant la meilleure expérience de conduite à ce jour, et ce en toutes circonstances.

NOUVEAU TOYOTA HILUX HYBRID 48V

• Le Hilux évolue avec l’adoption d’une motorisation hybride électrifiée légère

• Ses performances accrues sur la route comme en tout-terrain en font une proposition plus intéressante pour les entreprises

• Accélération et décélération souples et naturelles sur route ouverte associées à un système stop-start optimisé et à une fonction de freinage régénératif

• Performances tout-terrain optimisées grâce à une meilleure maîtrise du ralenti moteur et à l’adoption du système Multi-Terrain Select

Voilà plus de 50 ans que le Toyota Hilux est réputé dans le monde entier pour sa force et sa longévité exceptionnelles dans les environnements les plus extrêmes. Au cours de cette période, il n’a cessé d’évoluer pour devenir un véritable véhicule à double usage: conservant toute la robustesse et la fiabilité requises pour des tâches exigeantes, il offre un niveau élevé de confort, de raffinement, de maîtrise et de sécurité pour la conduite quotidienne et les loisirs.

Cette évolution entre désormais dans une nouvelle ère avec le lancement de la première motorisation électrifiée sur ce modèle, le Toyota Hilux Hybrid 48V.

Le système hybride léger 48V constitue un argument supplémentaire pour le Hilux en tant que partenaire idéal pour les professionnels. Ses performances sont plus fluides et plus raffinées, tant sur des routes conventionnelles que sur des surfaces plus ardues. Ces caractéristiques sont obtenues sans compromettre les aptitudes tout-terrain de ce pick-up; il continue notamment d’afficher la même capacité de franchissement de gués (700 mm) et conserve sa capacité de charge. Pour ce faire, des composants tels que la batterie ont été positionnés en hauteur sur le moteur, et une couche de tissu a été incorporée dans la structure de la courroie de distribution; une première pour Toyota.

Nouveau système hybride 48V Toyota

Le Hilux est le premier modèle à utiliser le nouveau système hybride 48V Toyota. Cette motorisation hybride légère conserve la motorisation turbodiesel 2,8 l largement éprouvée du Hilux et introduit un nouveau moteur-générateur, une batterie 48V lithium-ion et un convertisseur DC-DC.

Tous ces nouveaux composants ont été conçus pour être simples à intégrer sans nécessiter d’ajustements complexes de l’agencement du groupe motopropulseur.

Une autre considération cruciale a été de s’assurer que le système pouvait résister aux conditions d’exploitation difficiles que le Hilux serait susceptible de rencontrer. Ainsi, de nouveaux éléments, y compris le moteur-générateur électrique, sont situés à une hauteur suffisante sur le moteur pour maintenir la capacité de franchissement de gués de 700 mm.

Moteur-générateur électrique

Le moteur entraîne le moteur-générateur électrique (synchrone à aimant permanent) qui, à son tour, charge la batterie hybride lithium-ion. Ce système présente plusieurs avantages qui facilitent la conduite et la rendent plus fluide et silencieuse dans toutes les conditions, tant sur route qu’en tout-terrain.

Grâce à ses dimensions compactes, le système hybride est facile à intégrer à la motorisation existante du Hilux.

L’un de ses avantages est une fonction de freinage régénératif, qui récupère l’énergie produite à chaque fois que le conducteur lève le pied de l’accélérateur. Combiné au frein moteur, ce dispositif permet d’économiser du carburant, de faciliter la conduite et de créer une décélération plus naturelle.

En conduite sur route ouverte, l’accélération au démarrage et la décélération sont plus souples, plus linéaires et plus naturelles, contribuant à une conduite plus sereine et confortable.

Sur les surfaces accidentées, le moteur-générateur améliore les capacités de franchissement du Hilux. La réduction de 20% du régime de ralenti moteur, qui passe de 720 à 600 tr/min, contribue également à la manœuvrabilité à basse vitesse.

Le statut du moteur-générateur est indiqué sur l’écran multi-information du conducteur, qui affiche les valeurs CHG (régénération d’énergie) ainsi que ECO et PWR (assistance active dans les deux cas).

Performance du système stop-start plus fluide, rapide et silencieuse

Le système stop-start assure une conduite plus confortable dans les embouteillages grâce au système hybride 48V, qui permet un redémarrage du moteur plus rapide et silencieux.

Fonctionnant à la place d’un démarreur conventionnel, le moteur-générateur électrique est toujours en prise. Ainsi, le redémarrage est activé même à des régimes du moteur élevés et le délai de redémarrage immédiatement après l’arrêt est plus court.

L’arrêt automatique s’active en cas de trafic important ou dans les cas où le conducteur redémarre accidentellement le moteur en réduisant la pression sur la pédale de frein.

Le conducteur peut choisir ses préférences en matière de système stop-start en sélectionnant NORMAL ou LONG dans l’écran multi‑information du véhicule. Avec l’option LONG, le moteur est coupé plus longtemps lorsque la climatisation est en marche.

Lorsque le Hilux est en montée, le redémarrage du moteur et la génération de la force motrice peuvent être en léger décalage. Une fonction auxiliaire du système d’arrêt et de démarrage consiste à maintenir une pression de freinage jusqu’à ce que la force motrice nécessaire soit générée afin de permettre un démarrage fluide. De plus, sur les surfaces planes, tout excès de force motrice issu d’un régime moteur élevé est compensé.

La gestion de l’injection a été optimisée afin d’être adaptée à la réactivité du système et de créer un équilibre avec la force de l’accélération.

Batterie hybride lithium-ion

La batterie hybride lithium-ion 48V comporte 13 cellules et une capacité de 4,3 Ah. Elle ne pèse que 7,6 kg, et grâce à la petite taille de ses composants internes, elle est suffisamment compacte pour être logée sous les sièges arrière, avec un impact minimal sur l’espace dans l’habitacle.

Lorsqu’elle est chargée, la batterie peut fournir jusqu’à 12 kW et 65 Nm de couple supplémentaires au groupe motopropulseur au démarrage.

La batterie hybride et le convertisseur DC-DC peu encombrant sont tous les deux protégés contre les infiltrations d’eau: l’air de refroidissement est canalisé depuis l’avant du véhicule vers la batterie à une température inférieure à celle de l’air à l’intérieur de l’habitacle. Un filtre permet d’empêcher l’accumulation de poussière dans les conduits de refroidissement et le ventilateur de la batterie, ce qui prévient la détérioration des performances de la batterie due à des températures élevées.

Tendeur de courroie deux bras

Un tendeur deux bras procure la tension de courroie requise par le moteur-générateur électrique. Premier de ce type utilisé dans un véhicule Toyota, il a été spécifiquement conçu pour être utilisé dans des véhicules à moteur diesel afin de faire face aux contraintes de la conduite sur route accidentée. Il procure le niveau de tension de courroie nécessaire au moteur-générateur, ainsi qu’une fonction d’assistance au redémarrage.

Il contribue également à assurer des accélérations plus réactives, tandis que son niveau de bruit et de vibrations est équivalent à celui de véhicules de tourisme à essence.

La composition de la courroie est cruciale pour sa performance. Une couche de coton à haute résistance du côté nervuré de la courroie réduit le bruit, absorbe l’eau et conserve le coefficient de friction de la courroie lorsqu’elle est humide. Cela permet de maintenir des performances constantes en conditions difficiles, notamment lorsque l’on traverse de l’eau. Le Hilux 48V est non seulement capable de rouler dans de l’eau d’une profondeur de 700 mm, mais il peut être arrêté à cette profondeur pour une durée allant jusqu’à 10 minutes.

Une armature en aramide à haute résistance est utilisée au centre de la courroie, ce qui accroît sa fiabilité en cas d’augmentation de la tension lorsque le moteur-générateur démarre le moteur ou augmente le niveau de production d’énergie.

Les bras du tendeur sont pourvus de butées qui permettent de réduire les bruits et vibrations provoqués par la percussion du carter par les bras lors du passage en mode moteur-générateur. Des silentblocs empêchent les corps étrangers de pénétrer les parties coulissantes, comme cela peut être le cas de la poussière et de la terre lors de la conduite en terrain accidenté.

Motorisation turbodiesel 2,8 litres

Le moteur du Hilux, un bloc 16 soupapes à double arbre à cames en tête, génère une puissance maximale de 204 ch (150 kW) à 3400 tr/min ainsi qu’un couple impressionnant de 500 Nm entre 1600 et 2800 tr/min. Il est équipé d’une injection à rampe commune, d’un turbo à géométrie variable et d’un refroidisseur de suralimentation à eau. Une autre version de 230 ch et 600 Nm est aussi disponible sur le marché suisse (avec homologation DTC spécifique). Parmi les dispositifs de réduction des émissions à l’échappement figurent un filtre à particules, une réduction catalytique sélective et une injection d’urée. Comme les autres modèles de la gamme, le Hilux Hybrid 48V est compatible avec le diesel HVO100, un carburant non fossile issu de sources 100% renouvelables.

Nouveau système Multi-Terrain Select (MTS)

Le Hilux Hybrid 48V est le premier Hilux à être équipé du système Multi-Terrain Select, géré via l’interrupteur MTS et le sélecteur de mode de la console centrale. Ce dispositif adapte les systèmes de conduite du véhicule (distribution du couple, suspension et pression de freinage hydraulique) afin d’optimiser la motricité, la maniabilité et la stabilité dans diverses conditions de circulation.

Il y a six modes: Sable, Boue, Gravier, Terre, Neige et Auto. En mode Auto, des capteurs situés autour du véhicule évaluent constamment l’état de la route et appliquent automatiquement des réglages appropriés. Sable, Boue, Gravier et Auto peuvent aussi être activés avec le rapport L4 (low), tandis que Terre, Sable, Boue, Neige et Auto peuvent être activés avec le rapport H4.

• MODE AUTO: assure des capacités de progression sans que le conducteur n’ait besoin de changer de mode selon la route et les conditions de conduite.

• MODE TERRE: permet au véhicule de rouler sur des chemins de terre avec la même vitesse et la même stabilité que sur des surfaces goudronnées. Le système permet une sensation adéquate de contact entre les pneus et le sol sur les surfaces irrégulières ou accidentées, ainsi qu’une force motrice suffisante même lors du remorquage.

• MODE SABLE: avec le rapport H4, ce mode empêche d’exercer une force motrice excessive afin d’éviter l’enlisement du véhicule tout en générant assez de force pour la conduite. Avec le rapport L4, une force motrice supérieure est exercée en cas d’enlisement ou dans le cas où la surface sablonneuse opposerait un niveau de résistance important.

• MODE BOUE: ce mode laisse les roues patiner afin d’aider à progresser sur des routes boueuses avec des niveaux d’adhérence très faibles. Avec le rapport L4, une force motrice plus importante est exercée lorsque la boue est suffisamment profonde pour couvrir les pneus.

• MODE NEIGE: ce mode peut être utilisé pour effectuer des mouvements en marche avant et en marche arrière afin de franchir d’importantes accumulations de neige. Lorsque la neige est assez profonde pour couvrir les pneus, le système fait patiner les roues afin de créer un effet chasse-neige. Au démarrage, une force motrice modérée est exercée afin d’empêcher les roues de patiner. NB: ce mode n’est pas destiné à la conduite sur des routes couvertes de neige tassée.

• MODE GRAVIER: ce mode convient à la conduite en terrain difficile et rocailleux et empêche les pneus de glisser. Si seuls deux pneus sont en contact avec le sol, le système transmet la force motrice aux deux autres roues tout en contrôlant la vitesse du véhicule.

L’écran multi-information du Hilux comporte un arrière-plan différent pour chaque mode. Le témoin lumineux VSC OFF est allumé en mode sable, boue et neige avec le rapport H4, ainsi que dans tous les modes avec le rapport L4; dans tous les modes, le témoin lumineux de patinage s’allume en intermittence lorsque le système de freinage est activé.

Conduite stable et assurée

Le nouveau Hilux Hybrid 48V possède une présence affirmée sur la route, avec une longueur de 5325 mm, une largeur maximale de 1900 mm et une hauteur de 1865 mm. Il est particulièrement pratique en version Double Cab avec une benne de 1555 mm de long. Le système hybride léger ne diminue en rien sa capacité de transport: la charge utile atteint 1295 kg et la capacité de remorquage 3500 kg. Le poids total est limité à 7000 kg (avec homologation DTC spécifique).

Le Hilux Hybrid 48V possède une construction «carrosserie sur châssis» et un châssis-échelle, qui sont les clés de sa force, de sa durabilité et de sa résistance à la torsion. Les solides ressorts à lames et les doubles amortisseurs de la suspension arrière procurent des performances tout-terrain ainsi que le confort et la maniabilité d’un SUV sur la route. La garde au sol de 310 mm et les angles d’attaque et de fuite de respectivement 29 et 26 degrés renforcent ses qualités de passe-partout.

Sécurité avancée

Le Hilux Hybrid 48V est équipé de la technologie Toyota Safety Sense qui offre aux occupants comme aux autres usagers de la route une protection de premier ordre contre de nombreux risques d’accidents courants.

Un système précollision (PCS) amélioré peut mieux détecter les piétons la nuit, les cyclistes le jour et les véhicules ou piétons venant en sens inverse lors des changements de direction dans les croisements. Le cas échéant, le système émet des alertes sonores et visuelles avant d’appliquer une force de freinage si nécessaire.

Le régulateur de vitesse adaptatif (ACC) avec reconnaissance de la signalisation routière (RSA) permet au conducteur d’ajuster rapidement la vitesse en fonction des changements de limitation. L’ACC peut également ralentir automatiquement le véhicule pour garantir une vitesse appropriée dans les virages sur l’autoroute.

De nuit, la fonction de feux de route automatiques (AHB) élimine la nécessité de repasser en feux de croisement pour éviter d’éblouir les autres conducteurs. Elle détecte les véhicules en approche et ajuste instantanément et précisément les feux pour une utilisation maximale des feux de route.

Multimédia et connectivité

La version haut de gamme inclut le système multimédia Toyota Smart Connect 8″ et un système audio JBL haut de gamme à neuf haut-parleurs.

Toyota Smart Connect fournit une navigation basée sur le cloud avec une planification efficace des trajets grâce à des informations sur le trafic en temps réel. Le système comprend également un assistant vocal permettant de passer des appels et de se servir des fonctions audio en mode mains libres. L’intégration smartphone est proposée en sans fil via Apple CarPlay® et Android Auto®.

L’appli MyToyota pour smartphone offre des fonctions de confort supplémentaires. Elle permet d’utiliser certaines fonctions du véhicule à distance, comme le verrouillage et le déverrouillage des portes ou l’activation de la climatisation pour rafraîchir ou réchauffer l’habitacle avant de prendre la route. L’appli fournit également des données sur le véhicule et peut être utilisée pour réserver des services et obtenir des rappels.

NOUVEAU TOYOTA HILUX GR SPORT II

• Le nouveau sommet de la gamme Toyota Hilux, influencé par les victoires de TOYOTA GAZOO Racing au Rallye Dakar

• Design extérieur puissant

• Sur route comme en tout-terrain, ce modèle offre la meilleure expérience de conduite de la gamme Hilux à ce jour grâce aux optimisations apportées au châssis, aux suspensions et au système de freinage

La gamme Toyota Hilux atteint de nouveaux sommets de performance, de confort de conduite et d’apparence imposante avec le nouveau Hilux GR SPORT II. Situé en tête de la gamme, il tire parti à la fois de la réputation inégalée du Hilux pour sa durabilité et sa fiabilité et du succès sportif du modèle avec TOYOTA GAZOO Racing, jalonné de plusieurs victoires lors de l’éprouvant Rallye Dakar et de titres remportés lors du Championnat du monde de rallye-raid. C’est ainsi que Toyota applique l’expérience et les connaissances acquises dans le sport automobile de haut niveau pour créer des véhicules toujours meilleurs pour la route.

Son design puissant lui confère une présence imposante sur la route assortie d’une maniabilité et d’une stabilité optimisées et de capacités sans compromis. Les capacités de remorquage (3500 kg) et de charge utile (1000 kg) restent les meilleures de sa catégorie.

Deuxième édition du modèle GR SPORT proposée dans la gamme Hilux, elle s’appuie sur son prédécesseur en ce qui concerne tant le design que la conception du châssis. Parmi les principaux changements figurent des voies avant et arrière élargies, une garde au sol accrue et une augmentation de l’angle d’attaque, renforçant les capacités tout-terrain du véhicule. Résultat: une conduite qui inspire la confiance, en particulier en cas de conditions météorologiques ou d’état de la route difficiles.

Toyota qualifie le modèle GR SPORT II comme le meilleur Hilux à ce jour, sur la route comme hors des sentiers battus, grâce à ces voies élargies et à des améliorations des caractéristiques de maniabilité, comme une stabilité accrue obtenue par la réduction de l’angle de roulis, et une réactivité précise de la direction.

L’optimisation de la suspension et des freins garantit une conduite sûre, tandis que les niveaux de bruit et de vibrations ont été réduits. Le résultat est une conduite plus gratifiante avec des sensations sportives et un bon confort routier.

Que la conduite requière de la réactivité ou de la force, la motorisation turbodiesel 2,8 litres puissante et éprouvée du Hilux est capable de fournir l’une comme l’autre avec fiabilité. Développant 204 ch DIN / 150 kW et 500 Nm de couple, elle est associée à une boîte automatique à six rapports.

Design extérieur

Bien que le Hilux actuel ait une apparence imposante, le modèle GR SPORT II propose un look extérieur encore plus distinctif. Son allure imposante et son sentiment de détermination sont accentués par ses ressorts hélicoïdaux et ses amortisseurs arrière peints en rouge, ses disques de frein rouges, ses robustes extensions d’ailes noires et le nouveau design de ses jantes en alliage noir 17″.

Les nouvelles roues contribuent également aux performances du véhicule grâce à une surface importante qui réduit la traînée aérodynamique, ainsi qu’à un design conçu pour limiter le poids.

Le modèle GR SPORT II se distingue d’autant plus grâce à son motif en maillage G noir sur les calandres supérieure et inférieure, avec le nom TOYOTA inscrit dans un style classique. Le thème des détails en noir continue avec les marchepieds, les rétroviseurs, les poignées de portes, l’arceau sport aérodynamique et le bouclier arrière. Le look est complété par une protection du soubassement avant argentée et un logo GR Sport distinctif.

Design intérieur

Le sentiment de détermination du Hilux GR SPORT II se reflète aussi dans le design de l’habitacle, qui exprime la force et l’héritage sportif du modèle. La finition monochrome noire crée une touche élégante, avec des accents rouges audacieux comme les ceintures de sécurité contrastées.

Le caractère sportif se reflète dans la présence de palettes pour la sélection manuelle des rapports et de pédales sport en aluminium.

Les sièges sport sont revêtus d’une combinaison de daim synthétique et de cuir noirs et dotés de surpiqûres et de perforations argentées offrant un confort exceptionnel, ainsi qu’une meilleure adhérence, ce qui minimise les glissements lorsque les occupants sont soumis à des forces latérales accrues.

Une nouvelle finition en fibre de carbone sur les garnitures de porte et le tableau de bord, qui comporte également des éléments GR sur l’écran d’information et le combiné d’instruments, vient compléter le look et l’ambiance haut de gamme de l’habitacle.

Optimisations techniques

L’augmentation de l’angle d’attaque de 29 à 30°, la garde au sol accrue (323 mm) et l’élargissement des voies avant et arrière de 135 mm et 155 mm respectivement renforcent les qualités tout-terrain qui font la renommée mondiale du Hilux.

Le système de suspension a été révisé avec une augmentation de la largeur des bras avant de 70 mm, l’adoption d’une barre antiroulis tubulaire plus légère et le déplacement de l’ensemble des ressorts et des amortisseurs vers les côtés extérieurs. À l’arrière, la nouvelle section d’essieu est de forme carrée, tandis que les amortisseurs ont été déplacés vers l’extérieur du châssis du véhicule.

Les changements n’ont pas compromis les performances aérodynamiques grâce à l’introduction d’un nouvel effet «rideau d’air». Cet effet est créé par la combinaison de la nouvelle calandre, des enjoliveurs d’antibrouillard, des extensions d’ailes larges, de l’arceau sport, du volet de fermeture de benne et du design des jantes en alliage. Chaque élément a été pensé pour réduire la traînée et contribuer à l’aérodynamique globale du véhicule.

Les mesures prises pour obtenir une conduite plus fluide et plus stable sur n’importe quel terrain comprennent de nouveaux amortisseurs monotubes avec pistons à diamètre large (46 mm) à la place des pièces bitubes utilisées précédemment. Ils permettent de meilleures performances et davantage de réactivité dans des conditions extrêmes.

Système multimédia Toyota Smart Connect+

Le Hilux GR Sport II est équipé du système multimédia Toyota Smart Connect+ de série. L’accès aux fonctions passe par un écran tactile 8″ ou une commande vocale avancée. Les utilisateurs peuvent également connecter leur smartphone ou leur tablette au système sans fil via Apple CarPlay® ou Android Auto®.

Le pack multimédia comprend également l’accès à un système de navigation basé sur le cloud, qui utilise des informations sur le trafic en temps réel pour une planification précise et efficiente des itinéraires. Un système de navigation embarqué peut également être utilisé lorsqu’aucune connexion au cloud n’est disponible.

10 ans de garantie Toyota

Le Toyota Hilux offre en outre une promesse unique en son genre aux clients du secteur automobile pour une conduite en toute sérénité, sous la forme de la nouvelle garantie gratuite de 10 ans activée lors du service, comprenant le pack d’assistance 24/7.

Cette offre s’applique tant aux véhicules neufs qu’à tous les véhicules Toyota déjà en circulation en Suisse (max. 10 ans ou 185’000 km).

Au terme de la garantie d’usine de 3 ans (jusqu’à 100’000 km) et après chaque service auprès d’un partenaire Toyota, la garantie est prolongée d’office jusqu’au prochain service, conformément au plan de maintenance (jusqu’à 185’000 km en 10 ans).

En cas d’interruption des services, la garantie est réactivée dès qu’un nouveau service est confié à un partenaire Toyota officiel (un délai de carence d’un mois s’applique).