Welcome to Redrock – nouveau trailer sur la  métropole désertique de MindsEye

Ce 2ème story trailer présente aux joueurs Redrock City, une métropole désertique aux températures extrêmes, située dans un futur proche où la technologie règne. On y découvre son influence déterminante : des robots domestiques effectuent la plupart des tâches manuelles et un algorithme connecte des dispositifs de surveillance omniprésents. La ville elle-même devient une entité vivante, explorant les enjeux existentiels de la cohabitation entre l’homme et la machine.

​​

​On y rencontre des personnages intrigants, dont Marco Silva, un génie de la tech, excentrique et fondateur de Silva Industries, qui souhaite changer le cours de l’évolution humaine. On fait également la connaissance de Shiva Vega, la maire de Redrock, avide de pouvoir, dont l’ambition démesurée est de faire de la ville l’endroit le plus sûr au monde et d’exercer un contrôle encore plus grand sur ses citoyens.

​​

​La relation explosive entre Silva et Vega – Big Tech et gouvernement – est sur le point d’avoir un impact sur l’avenir de Redrock et de ses habitants, mais surtout sur Jacob Diaz, le protagoniste de MindsEye, qui cherche des réponses à son passé trouble.

MindsEye sortira le 10 juin sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC au prix de 59,99€.



​Les précommandes pour les versions numériques et physiques de MindsEye sont désormais ouvertes. En plus du jeu complet, les joueurs qui précommandent recevront la mise à jour de l’édition Deluxe qui comprend le “Premium Pass”, l’arme « Deluxe » Thorn & Kepler Yellowjacket et les skins « Future » Jacob Vest, “Future” Silva Sedan Vehicle, et « Future » DC2 Companion Drone.

​​

​En plus de l’histoire principale, les joueurs achetant MindsEye auront accès à des missions bonus conçues dans ARCADIA, l’outil maison de création et de distribution développé par Build A Rocket Boy. Cet outil permet de produire rapidement du contenu AAA et de proposer ainsi de nouvelles expériences de jeu de manière régulière.

​​

​Les précommandes de la version physique incluent une mise à niveau vers l’Édition Deluxe comprenant : le “Premium Pass”, l’arme « Deluxe » Thorn & Kepler Yellowjacket, les skins « Future » Jacob Vest, « Future » DC2 Companion Drone, “Future” Silva Sedan Vehicle and le skin « Stealth » Silva Sedan Vehicle, exclusif pour l’édition physique.