La légende revient à la vie ! Live A Live débarque sur console PlayStation et Pc le 27 avril

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

LIVE A LIVE offrira aux joueuses et aux joueurs la liberté d’explorer huit histoires différentes basées sur huit protagonistes différents et se déroulant à des époques différentes allant de la préhistoire au Far West, et plus encore. Chaque chapitre propose différentes mécaniques à maîtriser, comme la furtivité, le suspense ou l’installation de pièges, le tout axé sur le système de combat au tour par tour de LIVE A LIVE. Les joueuses et les joueurs pourront par ailleurs adapter leur gameplay selon leurs préférences. Le format épisodique de l’histoire leur permettra de terminer les chapitres dans l’ordre de leur choix ou de jouer à une partie de chaque chapitre en parallèle.



Produit par Takashi Tokita (CHRONO TRIGGER® et FINAL FANTASY® IV), le directeur de la version originale pour Super Nintendo, LIVE A LIVE reprend vie grâce à la HD-2D, qui mélange le pixel art empreint de nostalgie avec les graphismes modernes afin de proposer une expérience de RPG classique aux images modernisées sur PS4, PS5, et PC. Le jeu bénéficie également d’une bande originale réarrangée sous la supervision de Yoko Shimomura (FINAL FANTASY® XV, franchise KINGDOM HEARTS), la compositrice originale de LIVE A LIVE.

Une démo jouable gratuite est par ailleurs disponible sur le PlayStation®Store, ainsi que sur Steam®. Elle permet de jouer à la première partie de trois des huit récits du jeu : le Far West, la Fin du Japon d’Edo, et le Futur lointain. Après l’achat sur PlayStation et Steam®*, les données de sauvegarde de la démo pourront être transférées vers la version complète du jeu**. Les joueuses et les joueurs pourront ainsi reprendre leur partie là où elle s’était arrêtée à la sortie du jeu.



LIVE A LIVE sera disponible au format numérique sur PlayStation 5, PlayStation 4, et PC (Steam®) le 27 avril 2023. Les précommandes sont ouvertes dès aujourd’hui sur le PlayStation Store et sur Steam®. Les membres PlayStation®Plus bénéficieront en outre d’une réduction de 20 % en précommandant le jeu avant sa sortie le 27 avril 2023. Les personnes achetant le jeu sur Steam® en profiteront également jusqu’au 11 mai 2023.