LE DLC FORSPOKEN: IN TANTA WE TRUST SERA DISPONIBLE LE 26 MAI

L’histoire additionnelle Forspoken: In Tanta We Trust est une préquelle du jeu principal et se situe 25 ans avant les événements de Forspoken. Alors qu’elle poursuit sa quête pour éradiquer une fois pour toute la Corruption d’Athia, Frey se retrouve à suivre une voix inconnue. Celle-ci la conduit à un lieu qui la transporte mystérieusement à la défaite des Rheddig, la légendaire bataille qui a dévasté Athia et a conduit les Tanntas à la folie. Accompagnée par Tannta Cinta et un nouvel ensemble de pouvoirs magiques, Frey doit découvrir la vérité et sauver Athia une nouvelle fois – et par la même occasion, se mettre hors de danger.

ans le DLC Forspoken: In Tanta We Trust, les joueurs combattront les forces Rheddig aux côtés de Tannta Cinta et utiliseront les nouveaux pouvoirs magiques de Frey pour débloquer de nouvelles techniques de combat et créer des combos dévastateurs inédits. Grâce à son aptitude de parkour magique, les joueurs pourront également explorer les hauteurs d’Athia et découvrir des environnements vertigineux uniques.

Le DLC Forspoken: In Tanta We Trust sera disponible le 26 mai 2023. Les joueurs ayant acheté l’édition Digital Deluxe de Forspoken bénéficieront d’un accès anticipé dès le 23 mai 2023. Les joueurs possédant le jeu principal pourront acheter le DLC Forspoken: In Tanta We Trust séparément.