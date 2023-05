La marque Ebusco arrive le 16 mai et inaugure le Season Pass de Bus Simulator 21 Next Stop

Après l’annonce d’une mise à jour pour Bus Simulator 21 Next Stop prévue le 16 mai, astragon Entertainment et stillalive studios annoncent l’arrivée d’une toute nouvelle marque. Avec Ebusco, ce sont trois nouveaux bus électriques et six nouveaux designs intérieurs qui feront leur apparition dans le jeu. L’Ebusco Bus Pack est le premier DLC du Season Pass de Bus Simulator 21 Next Stop.

Bus Simulator 21 Next Stop – Ebusco Bus Pack sortira le 16 mai au prix de 8,99 €. Le Season Pass de Bus Simulator 21 Next Stop comprenant tous les DLC payants à venir peut être acheté au prix spécial de 24,99 €.

Bus Simulator 21 Next Stop sera disponible le 16 mai sur Steam, sur le Microsoft Store et sur l’Epic Games Store au prix de 34,99 € et de 49,99 € sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One.