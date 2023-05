The Heist & The Hazardous Le premier DLC de Saints Row est disponible

Partager Facebook

Le premier des trois DLC de Saints Row, The Heist & The Hazardous propose trois nouvelles missions pour un ou deux joueurs, une nouvelle arme, un hélicoptère, des récompenses, des cosmétiques et plus encore. The Heist & The Hazardous est disponible maintenant à l’achat et est inclus dans le pass d’extension de Saints Row.

L’action se passe dans le tout nouveau quartier de Sunshine Springs, inspiré de Palm Springs, là où se terrent les riches et les célébrités. Les joueurs sont alors invités à explorer cette nouvelle zone de la carte remplie de nouvelles activités, d’améliorations et de corrections de bug.

Mises à jour Saints Row :

Le DLC « The Heist & The Hazardous » est disponible pour les détenteurs du pass d’extension et peut également être acheté séparément

La mise à jour gratuite Sunshine Springs est désormais disponible pour tous les joueurs et inclut : Un tout nouveau quartier à explorer : Sunshine Springs Des améliorations des sensations de combat et un rééquilibrage du gameplay Un mode selfie 12 nouvelles emotes ainsi qu’une roue de sélection pour les emote Un nouvel angle de camera pour les véhicules De nombreuses autres améliorations



Comme annoncé en mars, la seconde extension, Doc Ketchum’s Murder Circus, arrivera en juillet, alors que le troisième et dernier DLC sera disponible en août.

Tous les packs d’extensions seront également disponibles séparément.

Saints Row est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 et sur l’Epic Games Store sur PC.