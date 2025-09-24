La mise à jour , Moisson de chair, fait revivre les étendues de Sharval dans Diablo Immortal

La prochaine mise à jour majeure de Diablo Immortal, intitulée Moisson de chair, sera disponible le 25 septembre. Moisson de chair est l’avant-dernier chapitre de l’histoire de l’Ère de la folie, dans lequel Albrecht, le premier hôte humain de Diablo, prépare son ultime stratagème en invoquant une montagne de chair vivante appelée Fléau de la Création. Cette mise à jour introduira également la quinzième zone du jeu, les étendues de Sharval, ainsi que de nombreuses mises à jour des systèmes de jeu à haut niveau et du JcJ, de nouveaux évènements, de nouveaux objets, et bien plus encore.
- Zone et quête des étendues de Sharval : la terre des druides est toujours en péril tandis que la vision déformée d’Albrecht redéfinit la réalité. Les joueurs et joueuses parcourront les sous-zones du Fléau de la Création et des champs impies, et découvriront la ruche des infantéclats en pleine expansion. L’Ère de la folie se poursuit et modifie les territoires ainsi que l’âme des gens qui y vivent.
- Renaissance du cycle du conflit : le cycle du conflit fait l’objet d’une mise à jour majeure afin de rendre les combats plus intenses et plus rapides à mener à bien. Les guerres des Ombres et les contrats d’Ombre ont été améliorés afin de rendre la progression plus rapide et plus fluide, avec des bonus plus intéressants tout au long du parcours du clan, notamment une nouvelle cape cosmétique légendaire, la cape des ombres, enveloppée de brume et de lumière stellaire.
- Évènements en jeu : la mise à jour Moisson de chair apporte de nouvelles façons de jouer à Ouestmarche.
- Les chasses sauvages sont des courses-poursuites dans un monde ouvert où un boss faë gigantesque s’enfuit à travers les étendues sauvages. En traquant cette monstruosité corrompue, les joueurs et joueuses peuvent empocher de précieuses récompenses, notamment des objets légendaires anciens.
- La fête lugubre est un évènement de deux semaines qui se déroule parallèlement au Déferlement de gemmes légendaires, au cours duquel les joueurs et joueuses accomplissent des tâches pour obtenir des recommandations à échanger contre de l’équipement légendaire, des emblèmes, des perles et bien d’autres choses.
- Les jeux de guerre introduisent un système de parties JcJ personnalisées à Ouestmarche, permettant aux joueurs et joueuses de définir les paramètres des parties, d’organiser des rencontres et de gérer les rivalités sans file d’attente, matchmaking et récompenses.
- La fête de la lune ancestrale est un évènement de deux semaines au cours duquel les joueurs et joueuses accomplissent des tâches quotidiennes et hebdomadaires pour atteindre des objectifs. Ils peuvent gagner des runes, des fleurs et des clés supplémentaires, ainsi que des récompenses telles que des emblèmes légendaires, des perles, des objets légendaires et de l’équipement.