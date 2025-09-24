La mise à jour , Moisson de chair, fait revivre les étendues de Sharval dans Diablo Immortal

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La prochaine mise à jour majeure de Diablo Immortal, intitulée Moisson de chair, sera disponible le 25 septembre. Moisson de chair est l’avant-dernier chapitre de l’histoire de l’Ère de la folie, dans lequel Albrecht, le premier hôte humain de Diablo, prépare son ultime stratagème en invoquant une montagne de chair vivante appelée Fléau de la Création. Cette mise à jour introduira également la quinzième zone du jeu, les étendues de Sharval, ainsi que de nombreuses mises à jour des systèmes de jeu à haut niveau et du JcJ, de nouveaux évènements, de nouveaux objets, et bien plus encore.

Zone et quête des étendues de Sharval : la terre des druides est toujours en péril tandis que la vision déformée d’Albrecht redéfinit la réalité. Les joueurs et joueuses parcourront les sous-zones du Fléau de la Création et des champs impies, et découvriront la ruche des infantéclats en pleine expansion. L’Ère de la folie se poursuit et modifie les territoires ainsi que l’âme des gens qui y vivent.

Renaissance du cycle du conflit : le cycle du conflit fait l’objet d’une mise à jour majeure afin de rendre les combats plus intenses et plus rapides à mener à bien. Les guerres des Ombres et les contrats d’Ombre ont été améliorés afin de rendre la progression plus rapide et plus fluide, avec des bonus plus intéressants tout au long du parcours du clan, notamment une nouvelle cape cosmétique légendaire, la cape des ombres, enveloppée de brume et de lumière stellaire.