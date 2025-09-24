La mise à jour Accostage pour Mists of Pandaria Classic est disponible

Partager Facebook

La première grande mise à jour de contenu pour Mists of Pandaria Classic, Accostage, plonge la Pandarie dans la guerre alors que le conflit entre la Horde et l’Alliance fait rage sur les côtes des étendues sauvages de Krasarang. Une invitation d’Irion vous donnera la possibilité de gagner des objets légendaires, tandis que les plus avides de combats auront l’occasion de rejoindre les Bastonneurs pour remporter du prestige et bien plus encore !

Les brumes se sont dissipées, révélant la Pandarie, et la course pour s’emparer de son pouvoir est lancée. Les hostilités s’intensifient entre l’Alliance et la Horde alors que les deux factions déploient leurs flottes sur les côtes des étendues sauvages de Krasarang. Les personnages-joueurs participeront à la création de nouvelles bases, se disputeront les ressources et s’attireront les faveurs de l’opération Bouclier ou de l’offensive Domination à travers des quêtes quotidiennes.