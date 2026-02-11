La nouvelle saison, le Règne de la Griffe débute

Partager Facebook

Après avoir connu son plus grand week-end en termes de nombre de joueurs depuis plus d’un an, la saison 1 d’Overwatch est désormais disponible, marquant officiellement le début du règne de la Griffe. La saison 1 : Conquête débute avec cinq nouveaux héros et un récit multi-saisons qui se déroulera tout au long de l’année 2026 à la fois dans le jeu, une cinématique, les bandes-annonces animées des héros, et bien plus encore.