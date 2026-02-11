La nouvelle saison, le Règne de la Griffe débute

Après avoir connu son plus grand week-end en termes de nombre de joueurs depuis plus d’un an, la saison 1 d’Overwatch est désormais disponible, marquant officiellement le début du règne de la Griffe. La saison 1 : Conquête débute avec cinq nouveaux héros et un récit multi-saisons qui se déroulera tout au long de l’année 2026 à la fois dans le jeu, une cinématique, les bandes-annonces animées des héros, et bien plus encore.
- Cinq nouveaux héros dès le lancement : lancez-vous dès maintenant pour découvrir cinq nouveaux héros, et cinq autres à venir tout au long de l’année 2026 (un par saison).
- Domina (Tank), une héroïne Tank Indéfectible à longue portée et contrôlant une zone, vice-présidente de la société Vishkar.
- Emre (Dégâts), un héros de Dégâts Spécialiste rapide et agile, doté d’améliorations cybernétiques.
- Mizuki (Soutien), un héros de Soutien Survie polyvalent aligné avec le clan Hashimoto.
- Anran (Dégâts), une héroïne de Dégâts Attaque par les flancs maniant le feu, recrue d’Overwatch et sœur aînée de Wuyang.
- Jetpack Cat (Soutien), un félin volant en permanence, agissant comme un héros de Soutien Tactique doté de réflexes rapides et de capacités de remorquage de héros.
- Le règne de la Griffe : pour la première fois, Overwatch raconte une histoire cohérente sur toute une année, suivant l’ascension de la Griffe sous une nouvelle direction. Suivez cette nouvelle histoire grâce à notre dernière cinématique, ainsi qu’à des bandes dessinées animées, des bandes-annonces animées des héros, des histoires courtes et bien plus encore.
- Méta-événement Conquête : Conquête est un événement de cinq semaines basé sur les factions, dans lequel les joueurs choisissent de rejoindre Overwatch ou la Griffe, accomplissent des missions et gagnent des récompenses en cours de route.
- Mises à jour du gameplay, de la compétition et des systèmes : La saison 1 comprend de nouveaux sous-rôles et passifs pour tous les héros, une réinitialisation annuelle de la compétition avec des récompenses et des titres rares, des mises à jour du Stadium, une refonte complète de l’interface utilisateur et de l’expérience utilisateur, ainsi que de nouveaux systèmes tels que les éloges.
- Modèles et cosmétiques : la saison 1 comprend des modèles sur le thème des factions, de nouveaux packs thématiques, un modèle mythique Gardienne céleste pour Ange, une arme mythique Tireur Étoilé pour Juno, ainsi qu’un renouvellement de la sélection de butins avec tous les modèles réguliers de la boutique des six dernières saisons !