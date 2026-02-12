Samsung Galaxy Unpacked 2026 : les Galaxy S26 dévoilés le 25 février

Partager Facebook

Samsung officialise son événement Galaxy Unpacked à San Francisco, où la nouvelle série Galaxy S26, centrée sur l’intelligence artificielle et la confidentialité, sera présentée.

Samsung a officiellement lancé les invitations pour son prochain événement Galaxy Unpacked, prévu le 25 février à San Francisco. À cette occasion, le géant sud-coréen dévoilera sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme, la série Galaxy S26, dont les modèles devraient, une fois encore, placer l’intelligence artificielle au cœur de l’expérience utilisateur.

Le constructeur promet des appareils pensés pour « simplifier les interactions quotidiennes », avec une intégration poussée de Galaxy AI dès la première prise en main. Une stratégie qui confirme la volonté de Samsung de renforcer son positionnement dans la course mondiale à l’IA embarquée sur smartphone.

Galaxy S26 Ultra : un écran de confidentialité pour mieux protéger la vie privée

Parmi les nouveautés marquantes attendues figure un mode d’affichage sécurisé, destiné en priorité au Galaxy S26 Ultra. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de masquer certaines zones de l’écran afin d’empêcher les regards indiscrets d’accéder à des informations sensibles.

Concrètement, il sera possible de dissimuler, par exemple, le panneau de notifications ou des contenus confidentiels lorsque l’on se trouve dans un espace public ou professionnel. À l’heure où la protection des données personnelles constitue une préoccupation majeure, Samsung entend ainsi répondre aux attentes croissantes en matière de confidentialité numérique, sans compromettre la fluidité d’usage.

Performances : Snapdragon Elite Gen 5 et Exynos 2600 au programme

Sur le plan technique, le Galaxy S26 Ultra devrait s’appuyer sur le tout dernier Snapdragon Elite Gen 5 de Qualcomm pour les marchés américains et chinois. Pour les autres régions, Samsung privilégierait sa propre puce Exynos 2600.

Historiquement, les processeurs Snapdragon ont affiché un léger avantage en matière de performances brutes et de gestion thermique. Toutefois, l’écart tend à se réduire progressivement, Samsung ayant considérablement amélioré l’efficacité énergétique et la stabilité de ses solutions maison.

Autonomie renforcée et recharge rapide

Selon les informations relayées par SamMobile, le Galaxy S26 serait équipé d’une batterie de 5 100 mAh, compatible avec une charge filaire de 60 W et une recharge sans fil de 25 W. Des spécifications qui laissent présager une autonomie solide, adaptée à un usage intensif mêlant navigation, streaming, photographie et applications IA.

Samsung poursuit ainsi son objectif d’équilibrer puissance de calcul et endurance énergétique, un enjeu crucial à l’heure où les fonctionnalités d’intelligence artificielle embarquée sollicitent davantage les ressources matérielles.

Galaxy Buds 4 : un nouveau design pour se démarquer

Au-delà des smartphones, l’événement Galaxy Unpacked devrait également être l’occasion de découvrir les Galaxy Buds 4, nouvelle génération d’écouteurs sans fil. Après des comparaisons fréquentes avec les AirPods de Apple, Samsung aurait revu l’esthétique de ses écouteurs afin d’affirmer une identité plus distinctive.

Date, diffusion et offres de précommande

L’événement débutera à 10 h PT / 13 h ET / 19 h CET et sera diffusé en direct sur le site officiel de Samsung ainsi que sur sa chaîne YouTube. Afin d’encourager les précommandes, la marque propose un crédit promotionnel de 30 dollars aux utilisateurs qui s’inscrivent en amont, sans engagement d’achat.

Pour ceux qui confirmeront ensuite leur précommande, le bonus pourrait atteindre 150 dollars, sans obligation de reprise d’un ancien appareil — une stratégie commerciale destinée à stimuler l’engouement dès l’ouverture des ventes.

Samsung accélère sur l’IA mobile

Avec la série Galaxy S26, Samsung confirme sa volonté de consolider sa position sur le segment des smartphones premium dopés à l’intelligence artificielle. Entre innovations en matière de confidentialité, performances de nouvelle génération et autonomie renforcée, le Galaxy Unpacked du 25 février s’annonce comme une étape clé dans la stratégie technologique du groupe.

Reste à savoir si ces nouveautés permettront au constructeur coréen de prendre une longueur d’avance dans une compétition où l’IA mobile devient le principal argument différenciateur.