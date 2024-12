Plus de 120 nouveaux visages modélisés dans FC 25

EA SPORTS annonce une mise à jour majeure pour EA SPORTS FC 25, visant à renforcer l’authenticité et l’immersion de l’expérience de jeu. Cette mise à jour inclut l’ajout de nouveaux visages modélisés pour les joueurs et joueuses de nombreux clubs français, ainsi que l’intégration du trophée de la Ligue 1 McDonald’s.

Des visages modélisés pour plus de réalisme

​Dans le cadre de cet effort continu d’offrir une représentation fidèle du football professionnel, environ 120 nouveaux visages modélisés seront ajoutés, répartis comme suit :

Plus de 50 visages pour les clubs de l ’Arkema Première Ligue

pour les clubs de l Plus de 60 visages pour les clubs de la Ligue 1 McDonald’s

Ces visages ont été capturés suivant le même processus méticuleux que celui utilisé pour les visages inclus dès la sortie de FC 25. Les joueurs pourront s’attendre à voir les visages modélisés et améliorés de joueurs de football professionnel, comme Gianluigi Donnarumma, Jonathan David, Junya Ito, Sofiane Diop et Deiver Machado.

Le nouveau trophée de la Ligue 1 McDonald’s présent dans le jeu

​Outre l’ajout de visages modélisés, cette mise à jour introduit également le tout nouveau trophée de la Ligue 1 McDonald’s, ajoutant une touche d’authenticité supplémentaire pour les fans de ce championnat prestigieux.

Une étape de plus vers une expérience immersive

​Ces nouveautés reflètent l’engagement d’EA SPORTS™ à repousser les limites du réalisme dans les jeux de football, en célébrant les championnats et les talents qui font vibrer les amateurs de sport à travers le monde.Ne manquez pas cette mise à jour et découvrez EA SPORTS FC 25 sous un nouveau jour, dès maintenant !

Arkema Première Ligue

AS Saint-Étienne Nadjma Ali Nadjim AS Saint-Étienne Cindy Caputo AS Saint-Étienne Alexandria Lamontagne AS Saint-Étienne Faustine Bataillard AS Saint-Étienne Maryne Gignoux AS Saint-Étienne Solène Champagnac AS Saint-Étienne Chloé Tapia Dijon FCO Chengshu Wu Dijon FCO Małgorzata Grec Dijon FCO Meriame Terchoun Dijon FCO Alice Pinguet Dijon FCO Sarah Jankovska Dijon FCO Océane Picard Dijon FCO Klaudia Jedlińska Dijon FCO Margaux Vairon FC Fleury 91 Batcheba Louis FC Fleury 91 Charlotte Fernandes FC Fleury 91 Aïrine Fontaine FC Fleury 91 Dominika Kopińska Le Havre AC Silke Demeyere Le Havre AC Eva Kouache Le Havre AC Romane Enguehard Le Havre AC Christy Gavory Le Havre AC Élisabeth Tsé Le Havre AC Chloé N’Gazi Montpellier HSC Océane Deslandes Montpellier HSC Justine Lerond Montpellier HSC Marie Petiteau Montpellier HSC Cyrielle Blanc Montpellier HSC Esther Mbakem-Niaro Paris FC Daphne Corboz Paris FC Kessya Bussy Paris FC Célina Ould Hocine Paris FC Deja Davis Paris FC Louna Ribadeira Paris FC Lou Bogaert Paris FC Fiona Liaigre Paris FC Kaja Korošec RC Strasbourg Amanda Chaney RC Strasbourg Manon Wahl RC Strasbourg Pauline Dechilly RC Strasbourg Pilar Khoury RC Strasbourg Élise Bonet RC Strasbourg Fanny Hoarau RC Strasbourg Morgane Duporge RC Strasbourg Mégane Hoeltzel Stade de Reims Mia Gyau Stade de Reims Monique Ngock Stade de Reims Maïté Boucly Stade de Reims Anaële Le Moguédec Stade de Reims Jade Nassi Stade de Reims Léa Notel

Ligue 1 McDonald’s