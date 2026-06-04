La prochaine phase de l’horreur psychologique commence, SILENT HILL: Townfall sortira le 24 septembre

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Développé par Screen Burn et co-édité par Annapurna Interactive et KONAMI, SILENT HILL: Townfall est un jeu d’horreur psychologique à part entière, avec une histoire indépendante dans le décor froid et isolé de l’Écosse.

Simon Ordell est rappelé sur l’île de St. Amelia afin de « remettre les choses en ordre » et découvre une ville plongée dans un épais brouillard, apparemment abandonnée, mais qui ne semble pas reposer en paix. S’aventurant plus loin et poussé par le désir de comprendre son lien avec cet endroit et ses habitants, Simon commence à découvrir des fragments d’un passé qui refait surface.

Dans une expérience entièrement à la première personne, Simon doit explorer, fuir et survivre en utilisant un ensemble limité d’armes et d’outils, dont le CRTV, un téléviseur de poche utilisé pour capter des signaux parasites. La fuite est intense ; les combats sont frénétiques, tandis que les énigmes narratives révèlent une vérité qui refuse de rester enfouie.

Achat anticipé / précommande des Éditions Standard Physique et Standard Numérique ; précommande de l’Édition Deluxe Numérique

L’achat anticipé / la précommande des Éditions Physique, Numérique et Deluxe de SILENT HILL: Townfall donne accès à des bonus numériques uniques, incluant des apparences alternatives pour le CRTV, une tenue alternative pour Simon, des extraits de la bande originale, un artbook et 48 heures d’accès anticipé.

La précommande de l’Édition Physique auprès de certains revendeurs de la région EMEA inclura également un SteelBook® exclusif SILENT HILL: Townfall en bonus de précommande. Cet objet de collection au design inquiétant sera disponible uniquement dans la limite des stocks alloués aux précommandes.

Retrouvez ci-dessous la liste des revendeurs participants, dans la limite des stocks disponibles :

UK – Amazon UK

FR – MicroMania

DE – MediaMarkt

ES – GAME Spain

IT – Game Life

ME – ZGames

SILENT HILL: Townfall est prévue le 24 septembre 2026 sur PlayStation 5, Steam et Epic Games