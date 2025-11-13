La partie II de Red Harvest, The Soul Collector, arrive en fin de mois

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Lancée le 25 novembre sur PC et consoles, Red Harvest II emmènera les joueurs plus profondément au cœur de Thay pour affronter les monstruosités mortes-vivantes et les sombres expériences de Szass Tam.

Malgré la découverte des plans de déification de Szass Tam et le sauvetage de la Céleste capturée, la Liche a contre-attaqué et s’en est prise aux membres de la Résistance en fuite à Tyraturos. Faisant équipe avec Xuna suite à la disparition du Ménestrel Tesser, la légende de Neverwinter doit retourner avec elle à Tyraturos, secourir autant de membres de la Résistance que possible et les escorter vers un endroit où ils pourront poursuivre leur travail. Szass Tam doit être arrêté avant qu’il n’achève son rituel de transcendance !

Les héros embarquant pour ce voyage épique vers Thay découvriront une abondance de nouveau contenu, tel que :

Nouvelle zone d’aventure : Vestiges de la Chambre du destin : À l’ombre du Thaymount, juste sous le nez de Szass Tam, Red Harvest II: The Soul Collector permettra aux joueurs d’explorer ce qui reste de la redoutable Chambre du destin de Szass Tam. Explorez des caveaux abandonnés, des grottes et des laboratoires jamais vus auparavant, où les mages rouges continuent de mener des recherches magiques troublantes et d’expérimenter sur des sujets non consentants ! Plongez dans des défis palpitants, éliminez des Rencontres Nommées pour déverrouiller un portail vers une arène périlleuse de type battle royale où la véritable menace doit être affrontée, tout en évitant une tempête mortelle qui rétrécit le terrain sous vos pieds. Affrontez notre plus grande rencontre héroïque à ce jour : bien que l’extension The Soul Collector présente six nouvelles Rencontres Héroïques, aucune n’est aussi menaçante que L’éveil du Nécrotitan. Forgé à partir de la chair fusionnée de mastodontes zombies massifs, ce colosse mort-vivant domine le champ de bataille. Repoussez les Magiciens Rouges et leurs serviteurs avant que le Nécrotitan ne s’éveille et ne devienne votre pire cauchemar.

Nouvelle épreuve : Moisson d’âmes Alors que le chef de Thay et l’instigateur de la chute de la Rébellion tente d’atteindre le statut de divinité, c’est à vous de mettre un terme au règne de terreur de Szass Tam. Pénétrez dans le Caveau des rêves, un néant désolé entre les dimensions où trois biomes distincts se dressent comme le reflet de la future domination de Szass Tam sur Faerûn. Préparez-vous pour une épreuve périlleuse de coordination, de stratégie et d’endurance, où seul le travail d’équipe pourra stopper l’ascension de l’archi-liche et régent de Thay. Avec trois niveaux de difficulté, chaque aventurier peut mettre sa force à l’épreuve : Mode Normal – Accessible à tous et faisant partie des files d’attente d’épreuves aléatoires. Mode Avancé – Une étape pour les joueurs de niveau intermédiaire cherchant à repousser leurs limites. Mode Maître – Un défi implacable pour les aventuriers les plus habiles, mettant l’accent sur la stratégie, plutôt que sur les statistiques brutes.

Événements en jeu faisant leur retour Festival du solstice d’hiver ​ Nouvel an lunaire Moissonneur des cauchemars Puits infernal Pièces d’or de Waukeen



De plus, Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector proposera une variété d’objets, de packs et de lots en jeu à la vente, notamment :