Nouvelle collaboration inédite avec la licence Spawn dans Diablo Immortal

Cédric 9 septembre 2026 App Store, Games, Google Play, PC, Toute l'actu Laisser un commentaire

Diablo Immortal s’associe à l’illustre auteur de bandes dessinées Todd McFarlane dans le cadre d’une collaboration inédite avec Spawn, dont la mise en ligne est prévue le 29 septembre prochain.

Pour célébrer la fusion de ces univers emblématiques, Todd rejoindra l’équipe de Diablo Immortal pendant la BlizzCon lors d’une table ronde spéciale durant laquelle il dessinera et réinterprétera en direct des personnages célèbres de Diablo à la manière de Spawn. Une session de questions-réponses aura également lieu, suivie d’une séance exceptionnelle de dédicaces pour les personnes présentes.

Todd, figure influente du monde de la bande dessinée et créateur de Spawn, dévoilera les coulisses de cette collaboration ainsi que des anecdotes sur sa longue carrière, au cours de laquelle il a donné vie à des personnages emblématiques.

Découvrez ci-dessous la bande-annonce de présentation de Diablo Immortal × Spawn, ainsi qu’un message de Todd McFarlane en personne et un premier aperçu de la prochaine mise à jour de Diablo Immortal. Ne manquez pas les prochains détails concernant cette collaboration incroyable !

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