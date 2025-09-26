La saison 9, Combat de minuit, débarque le 2 octobre dans Call of Duty: Mobile

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Alexa Bliss et l’Undertaker, superstars de la WWE, font équipe et débarquent avec du contenu spécialement conçu pour Halloween dans la saison 9 de Call of Duty: Mobile : Combat de Minuit. Préparez-vous au grand frisson avec le retour de Haunted Hacienda, de l’évènement l’attaque des morts-vivants, du mode Horde stratégique, et de la variante nocturne d’Isolated.

Cette collaboration avec la WWE est un comme un cauchemar devenu réalité. Elle comprend notamment un nouveau mode à durée limité dans lesquels les joueurs s’affrontent sous les traits de certaines de plus grandes stars de la WWE. Le Passe de Combat de la saison Combat de Minuit proposera quant à lui la mitraillette Sten, une variante de la série de points Tourelle Automatique et une multitude de contenus hantés ainsi qu’un tout nouveau tirage mythique avec deux armes légendaires à obtenir, des défis de QG et plus encore.

La Saison 9 : Combat de Minuit sera disponible le jeudi 2 octobre à 02h00

Halloween revient à Hacienda, invoquant une flotte de navires fantomatiques jetant l’ancre sur le rivage. La pleine lune illumine les horreurs disséminées sur la carte, parmi lesquelles des citrouilles-lanternes, des fantômes et des créatures qui font des bruits de nuit. Des décorations ornent le somptueux domaine, à l’intérieur comme à l’extérieur. Ne laissez pas la peur vous envahir ; vous devrez garder la raison pour remporter la victoire.

La nuit tombe sur Isolated

Le soleil se couche à nouveau sur Isolated on pour la première fois depuis sa sortie originale en 2020, forçant les opérateurs à s’affronter au cœur de la nuit. Restez vigilants pour espérer survivre et adaptez vos tactiques, classes et équipements au manque de visibilité.

L’Attaque des morts-vivants, Hordepoint

Préparez-vous à passer un moment incroyable alors qu’Attack of the Undead et Hordepoint reviennent pour vous faire frissonner !

Dans L’Attaque des Morts-Vivants, un opérateur aléatoire est choisi pour commencer la carte en tant que mort-vivant, lâché sur les joueurs restants, qui doivent utiliser tous les outils à leur disposition pour survivre jusqu’à la fin du temps imparti. Tout survivant victime d’un zombie sera recruté dans leurs rangs. Parviendrez-vous jusqu’au bout le cœur battant, ou contribuerez-vous à agrandir les rangs de la horde affamée ?

Dans Hordepoint, vous devrez vous concentrer sur l’objectif en combattant des ennemis vivants et morts-vivants, tandis que des zombies normaux et d’élite attaquent les opérateurs tout au long de la partie. En les éliminant, vous obtiendrez des bonus pour toute l’équipe, comme une santé accrue, une vitesse de déplacement plus rapide et la possibilité d’invoquer deux zombies autodestructeurs