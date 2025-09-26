Tous les détails sur la mise à jour des graphismes et le skate.Pass dans The Grind Vol. 6

Ce nouveau volume offre un aperçu de la saison 1, notamment des informations sur la mise à jour de l’éclairage ainsi que plusieurs détails sur le nouveau système de skate.Pass et le Pack Fondation. Les joueur·euse·s auront également l’occasion de découvrir des statistiques issues de l’Insider Early Access Preview, ainsi que des réponses aux principales questions de la communauté
Voici ce qui les attend :
- Mise à jour de l’éclairage : Il s’agit de la première étape dans l’évolution visuelle du jeu, avec des ajustements de lumière visant à offrir un rendu plus réaliste et moins contrasté. Et ce n’est que le début puisque les retours des joueur·euse·s contribueront à façonner les améliorations futures.
- Saison 1 : Des mises à jour régulières apporteront du contenu inédit et des événements saisonniers, avec de nouvelles zones pour skater, des événements tels que Skate-o-ween et Maple Harvest, des défis, de nouveaux partenaires de marque comme Santa Cruz, Independent et Creature, davantage d’éléments cosmétiques, de nouveaux morceaux d’artistes tels que Operation Ivy et Jurassic 5 pour la bande-son, ainsi que des corrections de bugs, et bien plus encore.
- Présentation du skate.Pass : Avec la Saison 1, les joueur·euse·s peuvent commencer à gagner de la monnaie saisonnière virtuelle (les Ticks) en jouant afin de débloquer des récompenses. Plus de 80 récompenses sont réparties entre le parcours gratuit et le parcours premium. Les récompenses gratuites sont accessibles à tous sans le pass premium. Chaque page du skate.Pass nécessite un certain nombre de Tix pour débloquer des objets parmi plus de 80 récompenses : options de personnalisation, planches, autocollants, tenues, etc.
- Packs Fondation : Disponibles en éditions Standard et Deluxe (avec options de mise à niveau) via la boutique en ligne du jeu et la boutique skate. shop, ces packs optionnels offrent un excellent rapport qualité-prix, comprenant notamment des San Van Bucks équivalents au prix d’achat, des objets cosmétiques, le skate.Pass Saison 1 et bien plus encore.
- Statistiques en jeu : Voici quelques faits marquants de la période Insider Preview, du 26 août au 15 septembre :
- Plus de 181 millions de kickflips
- Plus de 134 millions d’ollies
- Plus de 20 millions de laserflips
- Plus de 300 000 rocket airs
- Plus de 81 000 japan airs
- Plus de 175 000 Fake Steez Gesture utilisés