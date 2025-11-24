La superstar mondiale LISA devient l’icône de la prochaine saison de Fortnite Festival

Partager Facebook

Superstar internationale, chanteuse, rappeuse, danseuse, actrice et désormais icône de la nouvelle saison de Fortnite Festival, LISA est l’artiste phare du Passe Musique Starlux. Les joueurs et joueuses de Fortnite Festival vont pouvoir admirer son style avant-gardiste et découvrir ses titres énergiques. Il ne faudra pas manquer la tenue LISA ainsi que les morceaux « Rockstar » et « New Woman » qui seront disponibles dans la boutique dès le 29 novembre !