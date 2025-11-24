La superstar mondiale LISA devient l’icône de la prochaine saison de Fortnite Festival

Superstar internationale, chanteuse, rappeuse, danseuse, actrice et désormais icône de la nouvelle saison de Fortnite Festival, LISA est l’artiste phare du Passe Musique Starlux. Les joueurs et joueuses de Fortnite Festival vont pouvoir admirer son style avant-gardiste et découvrir ses titres énergiques. Il ne faudra pas manquer la tenue LISA ainsi que les morceaux « Rockstar » et « New Woman » qui seront disponibles dans la boutique dès le 29 novembre !
- Melodie Mars, artiste originale de Fortnite, assurera la première partie de LISA ! En achetant le Passe Musique Starlux, vous débloquerez automatiquement la tenue Melodie Mars.
- La récompense finale du Passe est la tenue Rockstar de LISA. Associez l’élégance de sa robe à son micro Rockstar à débloquer.
- Utilisez le micro pour chanter des tubes incontournables, dont des morceaux comme « FXCK UP THE WORLD (Vixi Solo Version) », « Rockstar » et « New Woman ».
- Pour en savoir plus sur LISA, découvrez sa tenue dans la boutique, inspirée du teaser de son album Alter Ego.