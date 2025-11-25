Quick Share et AirDrop : Google ouvre une brèche historique entre Android et iOS

Partager Facebook

En rendant Quick Share compatible avec la technologie AirDrop, Google signe une avancée inattendue dans l’interopérabilité mobile. Si cette nouveauté n’est pour l’instant réservée qu’aux Pixel 10, elle pourrait bientôt gagner l’ensemble des appareils Android équipés de puces Snapdragon.

Google a récemment inauguré la prise en charge d’AirDrop par Quick Share sur les terminaux de sa nouvelle gamme Pixel 10, ouvrant ainsi une passerelle inattendue entre les écosystèmes Android et iOS. Une évolution que peu d’observateurs avaient anticipée, mais qui marque un tournant dans la circulation fluide des contenus numériques.

Il y a quelques jours à peine, le géant de Mountain View révélait que Quick Share, le dispositif natif de transfert de fichiers sous Android, devenait interopérable avec AirDrop, la technologie de partage instantané propre aux appareils d’Apple. Grâce à cette convergence technique, l’utilisateur peut désormais transmettre photos, vidéos ou documents d’un smartphone Android vers un iPhone, et inversement, avec une simplicité inédite.

Pour l’heure, cette compatibilité demeure toutefois circonscrite à la seule famille Pixel 10. Mais les signaux venus de l’industrie laissent entendre que cette exclusivité ne devrait être que temporaire. Sur le réseau X, Carl Pei, fondateur de Nothing, a indiqué que sa jeune marque explorait déjà l’intégration de cette fonctionnalité afin de la déployer au plus vite sur ses propres appareils. Dans le même esprit, Qualcomm a fait savoir qu’elle se réjouissait à l’idée de voir les utilisateurs profiter de cette avancée « dès que cela sera disponible sur Snapdragon », ce qui laisse entendre que l’ensemble des smartphones équipés de ces puces, largement répandues dans l’univers Android, pourraient bénéficier de cette nouvelle forme d’interopérabilité.

Google envisage déjà d’approfondir l’intégration avec AirDrop

Sur les Pixel 10, le partage s’effectue actuellement via le paramètre AirDrop « Tout le monde pendant 10 minutes ». Mais les équipes de Google voient plus loin. Selon la firme, cette première implémentation n’est qu’un jalon vers un partage véritablement transparent entre plateformes. L’entreprise a ainsi exprimé son intention de collaborer avec Apple afin de permettre, à terme, l’usage du mode « Contacts uniquement », plus sélectif et plus sécurisé.

Google a par ailleurs précisé que cette compatibilité ne repose sur aucun artifice technique ou contournement. Les échanges de fichiers s’effectuent exclusivement en pair-à-pair, sans transiter par des serveurs centraux, garantissant ainsi une transmission directe et potentiellement plus respectueuse de la confidentialité des données.