Inde. Smita est une Intouchable. Elle rêve de voir sa fille échapper à sa condition misérable et entrer à l’école.

Italie. Giulia travaille dans l’atelier de son père. Lorsqu’il est victime d’un accident, elle découvre que l’entreprise familiale est ruinée.

Canada. Sarah, avocate réputée, va être promue à la tête de son cabinet quand elle apprend qu’elle est malade.

Trois vies, trois femmes, trois continents. Trois combats à mener. Si elles ne se connaissent pas, Smita, Giulia et Sarah sont liées sans le savoir par ce qu’elles ont de plus intime et de plus singulier.

Ce film choral, de facture classique, s’avère émouvant dans le récit qu’il fait de ces femmes qui combattent l’adversité. Traversé d’un souffle romanesque et bénéficiant d’une esthétique léchée, le film revêt une dimension émotionnelle appuyée et offre de beaux portraits de femmes résilientes.

DVD

La tresse

De Laetitia Colombani

Avec Kim Raver, Fotinì Peluso, Mia Maelzer

Distributeur : Praesens-Film

Durée: 116 minutes

Format : VO 5.1 image 16/9 – 2.00

Langues : français

Sous-titres: français, anglais, sourds et malentendants

Bonus : présentations de Sajda et de L’ong Salaam Baalak