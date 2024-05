Partager Facebook

Julien est professeur au collège. Jeune et volontaire, il essaie de créer du lien avec sa classe en prenant sous son aile quelques élèves, dont la timide Leslie. Ce traitement de faveur est mal perçu par certains camarades qui prêtent au professeur d’autres intentions. Julien est accusé de harcèlement. La rumeur se propage. Le professeur et son élève se retrouvent pris chacun dans un engrenage. Mais devant un collège qui risque de s’embraser, un seul mot d’ordre : pas de vagues.

Disons-le d’emblée, le film est magistral et François Civil exceptionnel ! Le spectateur, lui, est placé sous haute tension tandis que l’étau se resserre autour de Julien, qui, progressivement, lâché par tous, est en proie à un cauchemar éveillé. On constate les effets dévastateurs des rumeurs et l’engrenage dans lequel sont entraînés les différents protagonistes. Un film coup de poing dont on ne ressort pas indemne.

Pas de vagues

Un film de Teddy Lussi-Modeste

Avec François Civil, Shaid Boumedine

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 92 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14ans

Date de sortie : mercredi 15 mai 2024