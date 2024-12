Frayez avec les profondeurs dans Abyssus, la future référence du FPS coopératif survolté

Partager Facebook

L’éditeur The Arcade Crew (The Last Spell, Infernax) et le studio suédois DoubleMoose, fondé par d’anciens développeurs de Coffee Stain, ont annoncé Abyssus à l’occasion du PC Gaming Show: Most Wanted. Ce FPS roguelike au rythme effréné vous invite à découvrir les secrets enfouis d’une ancienne civilisation sous-marine tout en faisant feu de tout bois pour survivre. Abyssus sortira sur PC via Steam en 2025.

Après la découverte d’une puissante source électromagnétique au fond de l’océan, des Brinehunters sont envoyés pour parcourir les profondeurs à bord d’un sous-marin. L’embarcation tombe sur une vaste cité engloutie, ce qui amène ses occupants à explorer les ruines d’une civilisation oubliée pour en découvrir tous les secrets. Mais impossible de se balader sereinement : des hordes d’ennemis corrompus hantent les lieux et il revient à vos pétoires, issues de technologies antiques et au feeling remarquable, de les envoyer ad patres. Chaque pression sur la gâchette est une déflagration précise et percutante qui doit faire mouche si vous souhaitez survivre encore quelques minutes.

Les Brinehunters les plus audacieux pourront plonger dans Abyssus dès demain, en participant à sa première alpha ouverte. Choisissez parmi plusieurs bénédictions des dieux et mods d’armes pour découvrir votre manière préférée de décimer les gardiens antiques récalcitrants et les boss épiques qui se trouvent sur votre route sous-marine. Cette alpha vous réserve deux combats homériques, mais aussi deux mini-boss, tandis que les tireurs d’élite avides de défis pourront jouer avec des modificateurs et des buffs pour épicer un peu les choses..

Explorez les mystères d’Abyssus pendant ses alpha jouables, disponibles sur Steam au long des prochains weekends :

Vendredi 6 décembre – Lundi 9 décembre

Vendredi 13 décembre – Lundi 16 décembre

Vendredi 20 décembre – Lundi 23 décembre

Seul ou jusqu’à trois en coopération cross-platform, expérimentez autour des nombreux modificateurs d’armes et les artefacts antiques pour trouver votre style de jeu favoris. L’objectif ? Rester en vie et retourner à la surface ! La boucle de progression saura satisfaire les vétérans du genre tout en restant parfaitement accessible aux nouveaux et aux nouvelles venues, avec des tas de mods, artefacts et pouvoirs à débusquer dans les recoins de cette dangereuse civilisation.

Abyssus combine l’expertise de DoubleMoose en matière de moteur avec un système poussé de construction de build pour offrir une expérience multijoueur inoubliable à la rejouabilité infinie. Abyssus innove avec son univers brinepunk, sous-genre fictionnel dans lequel une mystérieuse substance (le brine, ou saumure en français), qui ne peut être trouvée que dans les profondeurs marines, alimente toutes les technologies. La tension de l’action pousse le genre du FPS vers de nouveaux sommets, en commençant par le fin fond de l’océan, sachant que des saisons post-lancement et divers événements sont prêts à surgir des profondeurs. Le royaume perdu d’Abyssus vous tiendra en haleine longtemps après votre première rencontre avec ses gardiens mutants.