L’Alpha 7 IV, la nouvelle référence du plein format par Sony avec son nouveau capteur plein format de 33 mégapixels et des capacités remarquables en photo comme en vidéo

Sony présente trois nouveautés dans sa gamme dédiée à l’image numérique : l’appareil photo à objectifs interchangeables Alpha 7 IV doté d’un nouveau capteur plein format de 33 mégapixels (approx.) et deux nouveaux flashs, le HVL-F60RM2 et le HVL-F46RM.

L’Alpha 7 IV fait évoluer aujourd’hui la nouvelle référence de la photo et de la vidéo numérique en plein format précédemment établi par l’Alpha 7 III. Ce nouveau boîtier bénéficie de l’ensemble des technologies d’imagerie numérique les plus avancées de Sony, notamment le dernier processeur d’image BIONZ XR™ permettant l’implémentation d’un autofocus (AF) aux capacités incroyables issue du modèle le plus haut de gamme ; l’Alpha 1. Associé à une ergonomie accessible et à une fiabilité renforcée en photo comme en vidéo l’Alpha 7IV devient l’appareil polyvalent idéal pour les passionnés d’image et les professionnels travaillant selon des scénarios très variés. L’Alpha 7IV profite également d’une définition augmentée de 33 MP, soit près de 36% de pixels en plus par rapport à un capteur 24MP, de possibilités vidéo très poussées et de beaucoup d’autres fonctions capables de répondre aux besoins croissants des utilisateurs en termes de qualité d’image, de fiabilité comme de connectivité. Il apporte ainsi une vision nouvelle des possibilités que doit avoir un appareil photo de référence plein format de nos jours.

L’Alpha 7 IV : l’innovation ne s’arrête jamais

Le nouvel Alpha 7 IV est l’appareil hybride ultime, réunissant qualité photo remarquable et technologies vidéo évoluées, avec un autofocus avancé, une ergonomie améliorée et des fonctions de flux de travail intégrées. La conception même de l’appareil prend en compte la question de protection de l’environnement ; pour les parties en plastique de l’appareil, Sony utilise le plastique recyclé exclusif de Sony, SORPLAS™, et l’emballage est conçu en matériaux recyclables[i] pour réduire l’utilisation de plastique. Qualité d’image remarquable

Le nouveau capteur plein format inédit installé sur l’Alpha 7 IV utilise la technologie CMOS rétro-éclairé Exmor R™ et propose une résolution de 33 MP (effectifs), permettant d’obtenir une qualité d’image très supérieure et une large plage de sensibilités extensible de 50 à 204800 ISO. La définition élevée permet à l’appareil de reproduire des dégradés subtils, des détails fins et les textures du sujet tout en réduisant le bruit numérique. La plage dynamique de 15 offre une palette de lumières et de couleurs aux gradations fines et subtiles, tandis que les réglages du rendu des couleurs (Apparence créative) aident à créer facilement des images originales, en photo comme en vidéo.

Mise au point AF aux performances exceptionnelles

Le processeur d’images surpuissant BIONZ XR™, utilisé sur la dernière génération de boîtiers professionnels comme l’Alpha 1, offre une vitesse de mise au point AF inédite pour une prise de vue en rafale à 10 images par seconde[ii] avec suivi AF et AE. La large mémoire tampon disponible associée à la gestion des cartes mémoire rapides, permet une expérience de prise de vue incroyablement simple et fluide. L’Alpha 7 IV s’accroche aux sujets avec obstination grâce au Suivi en temps réel et aux 759 points à détection de phase sur 94% de l’image qui forment un maillage très dense. De plus, pour la première fois, l’AF sur l’œil (Eye AF) en temps réel peut désormais suivre les yeux des oiseaux et des autres animaux en photo comme en vidéo, en plus de ceux des humains. La précision de détection des visages et des yeux humains est également améliorée d’environ 30 % par rapport à l’Alpha 7 III. Technologie vidéo évoluée

L’Alpha 7 IV hérite de technologies empruntées aux véritables productions de cinéma, comme le rendu couleur S-Cinetone™ issu des caméras de la gamme « Cinéma Line » de Sony, appréciées par de nombreux cinéastes et créateurs de contenus, afin d’offrir un rendu riche et cinématographique. Il offre une qualité vidéo élevée, avec un enregistrement en 4K 60p en Super 35 et un enregistrement jusqu’à la 4K 30p en plein format avec un suréchantillonnage sur 7K. L’Alpha 7 IV propose d’encoder ce flux vidéo en 4:2:2 sur 10 bits pour offrir une gradation naturelle. Le mode d’encodage « All-Intra » (XAVC S-I™) en H264 en interne, permet d’atteindre un niveau de qualité du flux vidéo extrême avec toutes les images complètes et le mode XAVC HS™ en H265 propose une compression à l’efficacité doublée.

Afin de répondre aux besoins croissants de précision de la mise au point AF en vidéo, des fonctions uniques sont disponibles en associant l’Alpha 7 IV à un objectif Sony en monture E, notamment l’Assistant AF[iii] qui gère les transitions de mise au point et le « Focus MAP » (Carte de mise au point) qui permet de visualiser facilement la zone de netteté et la profondeur de champ. Pour la première fois dans la gamme Alpha, ce modèle dispose de la Compensation du « focus Breathing[iv] » permettant de compenser le changement léger de focale en fonction de la distance de mise au point afin de maintenir un cadre parfaitement fixe pendant la séquence de transition du point.

Le boîtier Hybride plein format à l’ergonomie transformée

L’Alpha 7 IV est un appareil hybride, photo et vidéo, dont l’ergonomie et la fiabilité remarquables permettent de passer de la photo à la vidéo et inversement à tout moment. Pour la première fois dans la gamme Alpha de Sony, le boîtier dispose d’une molette sélecteur de mode à deux niveaux : celui du bas pour choisir le mode Photo, Vidéo ou S&Q (ralenti & accéléré), et celui du haut pour les modes de prise de vue Auto/P/A/S/M et réglages personnalisés, permettant à l’utilisateur de sélectionner et de passer rapidement d’un mode à un autre adaptant à chaque fois le contenu du menu et des réglages. L’Alpha 7 IV intègre également une stabilisation d’image par le capteur sur 5 axes permettant de gagner 5,5 IL[v] de vitesse d’obturation, ainsi qu’un grip amélioré pour un meilleur confort de prise en main et un emplacement mémoire permettant d’accueillir une carte CFexpress Type A très rapide. Pour parfaire encore l’ergonomie, le boîtier est doté d’un viseur OLED Quad-VGA d’environ 3,68 millions de points (environ 1,6 fois la définition de celui de l’Alpha 7 III) et permettant aux utilisateurs de profiter d’une qualité de visée ultraréaliste.

Les vidéastes peuvent enregistrer en 4K 60p 10 bits 4:2:2 en continu pendant plus d’une heure, grâce à la structure de dissipation thermique de l’appareil. Le « Mode actif » [vi] de la stabilisation d’image optique aide à une prise de vue parfaite à main levée, sans accessoires supplémentaires. Ils profitent également de l’écran LCD tactile de 3 pouces et 1,03 million de points (environ) orientable latéralement, du bouton REC sur le carter supérieur et de la batterie de série Z à haute capacité.

Le boîtier de l’Alpha 7 IV est construit en alliage de magnésium pour assurer une excellente robustesse tout en réduisant le poids. De plus, la structure et le verrouillage d’objectif revus, améliorent la résistance à la poussière et à l’humidité.[vii] Un flux de travail optimisé

En offrant des options de connectivité variées, l’Alpha 7 IV permet le « streaming » (diffusion en direct) et un partage de contenu en haute qualité sur le terrain, afin de répondre aux besoins croissants de communication à distance en temps réel sans sacrifier l’excellente qualité audio et vidéo. La connexion entre l’appareil photo et l’application mobile Imaging Edge Mobile™[viii] est simplifiée par le Bluetooth, et le transfert rapide des données est possible en Wi-Fi 5 GHz ou 2,4 GHz.

L’appareil dispose également d’une nouvelle fonction de repérage de la séquence afin d’accéder rapidement aux scènes marquées au sein d’un clip vidéo, dans l’appareil ou dans les applications Catalyst Browse/Prepare de Sony.[ix]



De plus, l’appareil intègre une série de nouvelles fonctions pour gérer la diffusion en direct et les communications à distance sans nécessiter de logiciel dédié. L’UVC (USB Video Class) et l’UAC (USB Audio Class) font de l’Alpha 7 IV une caméra de streaming haute performance lorsqu’il est connecté à un ordinateur ou à un smartphone. Une qualité d’image élevée en Full HD 60p pour plus de fluidité (jusqu’à 4K 15p), en vue du partage à distance d’un flux vidéo créatif. L’interface audio numérique de l’appareil peut être associée à divers microphones et accessoires pour offrir un son de grande qualité.



Enfin, Sony prévoit de proposer un nouveau service cloud, « AI Video Editing Studio », pour un montage automatisé par des technologies d’intelligence artificielle (IA). Pour permettre aux créateurs de se concentrer sur les tâches les plus créatives, « AI Video Editing Studio » réalise automatiquement un premier montage dans le cloud, à l’aide d’IA. Sony poursuivra ses efforts afin de proposer des expériences et des services d’imagerie très variés, en intégrant et en faisant évoluer activement les appareils, le cloud et l’IA.



Conçu en pensant à l’environnement

Suivant les efforts environnementaux de Sony sur la « Route vers Zéro », l’environnement a été une considération importante lors de la conception de l’Alpha 7 IV, de sa production et de son emballage. Certaines parties du boîtier utilise un plastique recyclé, SORPLAS™, qui ne demande pas de ressources non renouvelables et qui est produit sur des sites alimentés par des énergies renouvelables telles que l’électricité solaire. L’emballage du produit utilise également des matériaux recyclables[x] pauvres en plastiques.



Utilisation au sein de l’industrie

L’Alpha 7 IV vient agrandir la sélection d’appareils proposant la compatibilité avec le système de développement logiciel SDK. Il est donc possible d’intégrer le boîtier dans un système spécifique industriel nécessitant par exemple le développement d’applications sur mesure via le SDK. Plus d’informations sur le lien suivant : Kit de développement logiciel (SDK) Camera Remote.



Sony annonce également deux nouveaux flashs puissants, pour faire évoluer le système d’éclairage dédié à la gamme Alpha : HVL-F60RM2 et HVL-F46RM



Le HVL-F60RM2, avec un nombre-guide (NG) de 60 et une couverture de 20 à 200 mm[xi], et le HVL-F46RM, avec un NG de 46 et une couverture 24-105 mm[xii], sont des flashs sans fil puissants offrant contrôle précis, vitesse améliorée et utilisation intuitive. Conçus pour répondre aux besoins des professionnels et des créateurs de contenus experts qui utilisent les appareils Sony Alpha, y compris l’Alpha 7 IV, ils communiquent en détail avec les autres équipements afin d’assembler le système d’éclairage Alpha idéal.





Les deux flashs profitent de performances améliorées pour les déclenchements en rafale : jusqu’à 200 éclairs à 10 vues par seconde[xiii] sur le HVL-F60RM2 et 60 éclairs pour le HVL-F46RM. L’algorithme de pilotage optimisé garantit la résistance à la surchauffe des deux modèles, et un jeu de quatre accumulateurs Ni-MH (nickel-hydrure métallique) peut fournir jusqu’à 240 éclairs avec un temps de recyclage de 1,7 seconde pour le HVL-F60RM2 et jusqu’à 320 éclairs avec 2 secondes de recyclage sur le HVL-F46RM[xiv].



Associés à un appareil photo Alpha, ils permettent à leurs utilisateurs de profiter des avantages du système de communication unique du système d’éclairage Alpha. Par exemple, avec l’Alpha 7 IV, la mesure de lumière et le contrôle du flash en P-TTL sont possibles pour chaque déclenchement dans les modes Rafale moyenne et rapide, et plus seulement en mode Rafale lente. Le retard au déclenchement du flash a également été réduit afin de saisir les expressions rapides des visages et les moindres mouvements du sujet.



Avec l’Alpha 1, le HVL-F60RM2 atteint la cadence phénoménale de 20 im/s en rafale[xv] : il peut produire environ 20 éclairs par seconde pendant plus de dix secondes, avec l’adaptateur de batterie externe FA-EBA1. En utilisant l’Alpha 1 avec les flashs de Sony, y compris les HVL-F60RM2 et HVL-F46RM, les utilisateurs profitent d’une synchronisation au 1/400 s pour étendre leurs possibilités expressives tout en photographiant en plein format. De plus, avec l’obturateur électronique silencieux de l’appareil, il est possible de photographier au flash sans le moindre bruit, lorsqu’un silence absolu est de rigueur.



Les autres avantages de l’association des HVL-F60RM2 et HVL-F46RM avec un appareil photo Alpha comportent :

-Le contrôle direct des paramètres du flash dans le menu d’un appareil photo compatible[xvi]

-L’association du contrôle du flash et de la détection des visages de l’appareil photo[xvii]

-La correction automatique de la balance des blancs selon les informations de température de couleur fournies par le flash.





Les deux flashs proposent aussi une robustesse et une utilisation améliorée. La griffe Multi Interface, avec le pied métallique aux bords renforcés exclusif de Sony, améliore notablement la solidité et la fiabilité. Le jointoiement de la griffe aide le flash à mieux résister à la poussière et à l’humidité.[xvii] Le mécanisme original de la tête du HVL-F60RM2, le « Quick Shift Bounce » qui assure souplesse de positionnement contrôle optimal de l’éclairage, a également été amélioré afin d’éviter tout changement involontaire de l’angle en éclairage indirect.



Ils supportent les communications radio sans fil et peuvent contrôler jusqu’à 15 flashs et/ou récepteurs en 5 groupes, pour un contrôle de l’éclairage encore plus polyvalent.



Prix et disponibilité

Le nouvel Alpha 7IV sera disponible en décembre, chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à CHF 3000 pour la version boîtier nu et CHF 3300 pour la version en kit avec le FE 28-70mm.

Le verre de protection d’écran optionnel PCK-LG2 sera disponible simultanément.



Le flash HVL-F60RM2 sera disponible en novembre, chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à CHF 700.



Le flash HVL-F46RM sera disponible en novembre, chez les revendeurs partenaires de Sony, pour un prix de vente estimé à CHF 470.