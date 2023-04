Lancement de EA SPORTS FC FUTURES

Partager Facebook

Electronic Arts a annoncé FC FUTURES, un programme d’envergure pour investir dans le football communautaire à l’échelle mondiale dans le but de faire grandir le sport pour tous.

​

​Le programme verra des investissements au cours des trois prochaines années au sein de plusieurs projets footballistiques locaux. Cet annonce fait suite à la révélation par EA SPORTS de la nouvelle identité, nouveau logo et nouvelle vision du futur du football interactif: EA SPORTS FC.

​

​David Jackson, VP of Brand Marketing d’EA SPORTS, déclare: « EA SPORTS FC est un symbole pour le futur positif du football et ce futur sera bâti en offrant à des jeunes les accès et les outils nécessaires pour pouvoir poursuivre leurs rêves. Nous sommes impatients de nous associer à des associations sportives et des icônes à travers le monde pour inspirer la prochaine génération de jeunes fans de football et faire grandir leur amour de ce sport. »

Aujourd’hui était la première de plusieurs activations à venir de FC Futures. EA SPORTS et son partenaire Football Foundation, une association créée par la Premier League, la FA et le Gouvernement anglais, ont inauguré la « Rocky and Wrighty Arena » à la Turnham Academy dans le sud de Londres. En collaboration avec la légende britannique Ian Wright, le terrain offrira un accès supplémentaire au jeune du quartier et aidera à inspirer la prochaine génération de joueurs.

​

​FC FUTURES créera une liste publique de plans d’entraînement, en cinq langues différentes, qui sera diffusée ultérieurement cette année, à destination des jeunes joueurs et des entraîneurs pour qu’ils puissent les visualiser et s’en servir pour leur entrainements.

​

​De plus, FC FUTURES offrira un accès au football à la communauté locale en soutenant la création et la réfection de terrains dans un programme facilité et diffusé à travers des associations, des fédérations et des ligues.

​

​Enfin, FC FUTURES investira dans des accessoires d’entraînement au niveau local pour offrir des équipements de football, tels que des ballons, des chasubles, des cônes et autres.

​

​EA SPORTS a signé un accord sur plusieurs années avec l’UEFA pour soutenir davantage le football de proximité en faisant appel aux conseils des entraîneurs de football du programme UEFA Grassroots et en investissant dans les initiatives du football local.

​

​Frank K. Ludolph, Head of Technical Development at UEFA. commente : « Nous sommes excités de nous associer avec EA SPORTS et leur programme EA SPORTS FC FUTURES. A travers notre équipe d’experts en formation technique de l’UEFA, nous allons travailler main dans la main avec notre partenaire de longue durée, EA SPORTS, pour faire grandir notre soutien du football local. Ce partenariat est une opportunité excitante pour le programme UEFA Grassroots d’offrir un accès innovant à des plans d’entraînements modernes et personnalisés pour le bénéfice de la prochaine génération de joueurs et leurs fans. »

​

​Ian Wright, au côté de la fameuse entraîneuse de l’équipe féminine de Chelsea, Emma Hayes, sont les premiers ambassadeurs FC FUTURES qui travaillent au côté d’EA SPORTS pour soutenir encore davantage le football local.

​

​Ian Wright, ajoute : « Je suis ravi d’être un ambassadeur pour EA SPORTS FC FUTURES. C’est ici que le football commence, au sein de nos communautés et investir dans la formation est une étape cruciale pour faire avancer le football mondial. Cela commence par offrir aux enfants un accès à des équipements dont ils ont cruellement besoin pour leur permettre de jouer en sécurité. Je suis fier que mon ancienne école puisse jouer une petite partie dans le futur du football et c’est un honneur d’être impliqué.

​

​Emma Hayes dit : « Ayant grandi à Londres, j’ai toujours cherché un moyen de trouver un terrain. Je suis ravie que les femmes et les talents cachés puissent profiter de ressources que nous n’avions pas. FC FUTURES est un moyen fantastique d’offrir à la prochaine génération de supporters la possibilité d’explorer et d’approfondir leur passion pour le football, et je suis fière d’être une ambassadrice de FC FUTURES. Je suis convaincue que des investissements comme celui-ci ont le pouvoir de changer des vies ».

EA SPORTS a défini le football interactif pendant plus de trente ans et a construit une communauté de football mondiale de plus de 150 millions de personnes à travers de multiples plateformes – une communauté qu’EA SPORTS FC va maintenant continuer à développer aux côtés de partenaires qui partagent un objectif commun, celui d’un avenir footballistique centré sur les fans. Fondé sur l’inclusivité et l’innovation, les fans pourront faire l’expérience d’une authenticité sans égale et d’un accès à plus de 19 000 joueurs sous licences, 700 équipes et 30 championnats, avec le soutien de plus de 300 partenaires qui vont permettre de poursuivre l’expansion dans de nouveaux domaines autour du football féminin et du football local.