Lancement de la saison Power Surge pour le shooter tactique War Robots: Frontiers

Avec un nouveau mode de jeu, de nouveaux robots dont le Titan Volta, de nouvelles armes et bien plus encore, Power Surge constitue une étape importante du développement de War Robots: Frontiers. Plus d’un million de joueurs ont déjà rejoint le champ de bataille des Wild Ten.

Volta – Une menace quadrupède électrique fait irruption sur le champ de bataille

Ancien membre des forces de sécurité Freecon, Volta a été vaincu par les rebelles lors du soulèvement de Tortuga, une révolte ouvrière qui visait à obtenir l’indépendance vis-à-vis de la corporation qui contrôlait l’avant-poste minier désormais connu sous le nom de station spatiale Tortuga. Comme un pied de nez à leurs anciens employeurs, les ouvriers ont restauré Volta pour qu’il combatte aux côtés de Tortuga.

En tant que robot d’assaut, Volta vient s’ajouter aux Titans déjà disponibles aux côtés de Matriarch en défense, Alpha à la tactique clé et Grim en embuscade. Volta est conçu pour les attaques frontales : il est équipé d’une arme puissante et de nombreux équipement qui lui permettent de surclasser l’ennemi sur le champ de bataille.

Le point fort de Volta est sa mobilité. Non seulement c’est le premier Titan quadrupède, mais il est également capable de faire un double saut. Ce Titan a vraiment une longueur d’avance sur ses concurrents.

Court-circuit (équipement Titan) – Libère une décharge statique qui rebondit sur les cibles proches. Elle inflige des dégâts et empêche les ennemis d’utiliser leur équipement.

Écran galvanique (équipement Titan) – Génère une barrière qui bloque les projectiles et avance lentement. Tous les ennemis qui la traversent subissent des dégâts.

Bobine Tesla (équipement Titan) – Active une arme électrique intégrée qui choisit automatiquement une cible près de votre réticule, infligeant des dégâts à un module aléatoire.

Volta est disponible pour tous les joueurs qui atteignent le niveau 50.

Nouveau robot Loki, nouvelles armes et équipements divers

À l’image du dieu farceur dont il tire son nom, Loki a plus d’un tour dans son sac métallique pour tenir ses ennemis à distance. C’est un excellent robot éclaireur qui peut utiliser son équipement principal, le leurre holographique, pour se camoufler sur le champ de bataille et semer la confusion chez l’ennemi pendant qu’il s’échappe ou qu’il prépare une contre-attaque.

Son armure est solide pour un robot de sa catégorie et sa puissance de feu anti-bouclier lui permet d’affronter facilement d’autres robots de ce type, mais il vaut mieux qu’il évite de se battre contre des robots de guerre plus lourds. Comme tous les robots, le cockpit du Loki dispose d’un équipement principal unique.

Leurre holographique (équipement principal) – Loki devient invisible et projette une copie de lui-même pendant une courte durée. Le leurre dispose d’une armure et de boucliers plus résistants.

En plus du Loki, de nouvelles armes et de nouveaux équipements ont été ajoutés et peuvent être utilisés par tous les robots existants.

Halo – Tire de larges arcs de plasma horizontaux qui endommagent tout sur leur passage.

Brûlure de carburant – Touche un ennemi à portée et brûle une partie de son carburant.

Mode Reconnaissance – Augmente la vitesse et révèle tous les ennemis à portée.

Un autre robot rejoindra le combat en cours de saison, le 29 juillet : Mesa. Ses capacités de déploiement de barrières lui permettront de protéger ses alliés, ce qui en fera un défenseur fiable pour les combats difficiles. Renforcez vos alliés et affaiblissez vos ennemis grâce au drone biotechnologique de ce robot de guerre pour renverser le cours de la bataille, et frappez fort avec sa nouvelle arme Locust.

Loki et Mesa seront disponibles dans leurs passes de combat respectifs : Scavenger’s Haul (disponible dès maintenant) et Spark of Ingenuity (à venir le 29 juillet).

Du changement dans les Wild Ten : un nouveau mode de jeu et des cartes retravaillées

Le nouveau contenu ne se limite pas à de nouvelles armes de guerre ; le nouveau mode de jeu Spearhead vient s’ajouter aux modes Warp Rush, Elimination et Last Robot Standing. Dans Spearhead, les joueurs rejoignent l’une de deux équipes qui s’affrontent pour s’emparer de sondes Warp qui apparaissant aléatoirement afin de stabiliser le Warp dans la zone. Pour gagner des point dans ce nouveau mode survolté, il faudra trouver puis capturer ces sondes Warp, ou bien éliminer tous les robots dans les rangs ennemis.

Le nouveau mode fait ses débuts sur des cartes récemment remaniées qui ont été ajoutées lors de l’accès anticipé sur Steam. Catalyst, Spectrum et Fissure ont toutes été retravaillées pour offrir une expérience visuelle plus cohérente, en accord avec Terminus, la carte qui a été ajoutée lors du lancement du jeu en mars.

La dernière nouveauté de cette saison riche en contenu est Sora Sing, la nouvelle pilote de robot de guerre. Elle cherche encore à obtenir la confiance de ses collègues, mais elle est déjà redoutable en combat. Elle recharge plus vite que son ombre et est capable d’infliger de sérieux dégâts à l’ennemi. Sora Sing est disponible dans la boutique en jeu.

War Robots: Frontiers est disponible gratuitement sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC via Steam et le MY.GAMES Launcher.