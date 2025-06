Célébrez une décennie de gloire du football avec la Saison 19 de Rocket League

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Cette saison en trois parties propose l’arène DFH Stadium (10e anniversaire) et un Rocket Pass mettant en vedette les nouvelles voitures Xentari (hitbox Octane) et Breakout X (hitbox Breakout). Ce Pass contient également des récompenses de connexion pour chaque partie de la saison et pour l’anniversaire de Rocket League, et bien plus encore.