Lancement en Suisse du nouveau SUV compact ATTO 2 DM-i: BYD établit de nouvelles références en matière d’efficacité et d’autonomie

BYD, leader mondial dans la production de véhicules à énergie nouvelle (NEV), élargit sa gamme de modèles en Suisse : le nouveau BYD ATTO 2 DM-i est désormais disponible à la commande auprès de l’ensemble des concessionnaires suisses et peut être configuré en ligne. Ce SUV compact établit une nouvelle référence en matière d’efficacité grâce à la technologie innovante Super Hybrid DM-i et offre une autonomie totale pouvant atteindre 1’000 kilomètres. Son lancement officiel sur le marché suisse est prévu pour février 2026.

Avec le BYD ATTO 2 DM-i, BYD introduit sa technologie avancée Dual Mode (DM-i) dans le segment stratégique des SUV compacts. Le modèle a été développé pour une clientèle qui apprécie les avantages de la mobilité électrique au quotidien, tout en conservant la flexibilité nécessaire pour les longs trajets.

Les points forts du BYD ATTO 2 DM-i

Technologie Super Hybrid DM-i intelligente : le système repose principalement sur une traction électrique, garantissant une réponse immédiate et une conduite fluide, typique d’un véhicule électrique.

le système repose principalement sur une traction électrique, garantissant une réponse immédiate et une conduite fluide, typique d’un véhicule électrique. Grande autonomie en mode électrique : avec une autonomie pouvant atteindre 90 km en mode entièrement électrique (WLTP), la majorité des trajets quotidiens peuvent être effectués sans émissions locales.

avec une autonomie pouvant atteindre 90 km en mode entièrement électrique (WLTP), la majorité des trajets quotidiens peuvent être effectués sans émissions locales. Excellente autonomie globale : en combinaison avec le moteur à essence à haut rendement, qui fonctionne principalement comme générateur, le véhicule atteint une autonomie totale pouvant aller jusqu’à 1’000 km.

en combinaison avec le moteur à essence à haut rendement, qui fonctionne principalement comme générateur, le véhicule atteint une autonomie totale pouvant aller jusqu’à 1’000 km. Efficacité de référence : la consommation mixte pondérée s’établit à 1,8 l/100 km.

la consommation mixte pondérée s’établit à 1,8 l/100 km. Design SUV fonctionnel et polyvalent : avec une longueur de 4,33 mètres, le BYD ATTO 2 DM-i séduit par son design moderne, son habitacle de haute qualité et son coffre modulable offrant une capacité allant jusqu’à 1’335 litres.

« Le BYD ATTO 2 DM-i a été conçu pour répondre aux besoins des automobilistes suisses. Il combine le plaisir de la conduite électrique avec la flexibilité nécessaire pour les longs trajets et offre les normes de sécurité les plus modernes dans un format compact et adapté à un usage quotidien », déclare Dimitris Chanazoglou, Country Manager de BYD Suisse.

Lancement sur le marché et disponibilité

Les personnes intéressées peuvent configurer leur BYD ATTO 2 DM-i via le configurateur en ligne sur le site web de BYD Suisse ou le commander directement auprès de l’un des 16 concessionnaires suisses. Les premières livraisons et les premiers essais routiers sont prévus lors du lancement officiel en février 2026. Le BYD ATTO 2 DM-i est disponible : en version Active à partir de CHF 29’990.–, en version Boost à partir de CHF 32’990.– (TVA comprise).

Plus d’informations et configuration sur : BYD ATTO 2 DM-i | SUV Urbain Super Hybride | BYD Suisse