Uber prépare l’ère du robotaxi avec le Lucid Gravity

Fruit d’une alliance entre Lucid et Nuro, le futur robotaxi d’Uber ambitionne de transformer les déplacements urbains dès 2026. Un projet d’envergure testé à San Francisco, au cœur de la mobilité autonome.

Avec son arsenal de capteurs avancés et un habitacle intégralement connecté, le robotaxi basé sur le Lucid Gravity ambitionne de redéfinir l’expérience de transport urbain proposée par Uber à l’horizon 2026. Derrière cette initiative se dessine une alliance stratégique d’envergure, réunissant le constructeur Lucid et le spécialiste de la conduite autonome Nuro.

Une coopération stratégique au service de l’autonomie

C’est à San Francisco, laboratoire à ciel ouvert des mobilités du futur, que ce projet entend prendre forme. Dès cette année, les premiers exemplaires de ce robotaxi nouvelle génération devraient commencer à circuler dans les rues de la métropole californienne. L’ambition affichée est considérable : déployer, à terme, pas moins de 20 000 SUV électriques Lucid Gravity, tous équipés de la solution de conduite autonome Nuro Driver et accessibles directement via l’application Uber.

Un véhicule pensé autour du passager

Reposant sur la base technique du SUV électrique de Lucid, le robotaxi se distingue par une architecture sensorielle particulièrement sophistiquée. Caméras haute définition, lidar et radar travaillent de concert afin d’assurer une perception fine et redondante de l’environnement. Sur le toit, un imposant module en forme de « halo » concentre une partie de ces capteurs, tout en jouant un rôle de signalisation grâce à des LED destinées à communiquer visuellement avec l’extérieur.

À l’intérieur, l’expérience a été conçue pour conjuguer confort, transparence et interactivité. L’habitacle peut accueillir jusqu’à six passagers, sans sacrifier l’espace dédié aux bagages. Un écran central permet de piloter différentes fonctions, allant du réglage de la climatisation à l’activation des sièges chauffants ou à la gestion de la musique. Les aspects liés à la sécurité et à l’assistance ont également été intégrés : les occupants pourront contacter le support à tout moment ou demander l’arrêt du véhicule en cas de situation imprévue.

Des essais encadrés avant le lancement commercial

Avant une mise en service annoncée pour la fin de l’année 2026, le robotaxi doit encore franchir plusieurs étapes clés. Depuis plusieurs semaines, plus d’une centaine de prototypes circulent déjà dans la région de la baie de San Francisco, sous la supervision de conducteurs de sécurité. Ces véhicules correspondent à un « production intent design », c’est-à-dire une version proche de la série, mais encore susceptible d’évoluer avant sa configuration finale.

La production devrait débuter dans l’usine de Lucid, en Arizona, au cours de l’année. En amont de son déploiement à grande échelle sur la plateforme Uber, le robotaxi sera présenté au public lors du CES 2026. Autre particularité notable : durant chaque trajet, un écran embarqué affichera en temps réel les décisions prises par le système autonome — qu’il s’agisse d’éviter un piéton, d’anticiper un changement de file ou d’adapter la vitesse — offrant aux passagers une immersion inédite dans la logique de conduite de l’intelligence artificielle.

Une étape décisive pour la mobilité urbaine

Si certains paramètres techniques et réglementaires restent encore à valider, ce projet illustre les espoirs placés dans l’intelligence artificielle pour transformer durablement les transports urbains. Entre promesse de fluidité, réduction des émissions et amélioration de l’expérience passager, le robotaxi Lucid Gravity cristallise autant d’attentes que de précautions. Il faudra toutefois attendre les premiers déploiements à grande échelle pour mesurer concrètement l’impact de cette avancée sur la mobilité quotidienne des grandes métropoles.