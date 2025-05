Lancement mondial du nouveau RAV4

Partager Facebook

Pionnier dans le secteur des SUV, l’iconique RAV4 dans sa toute nouvelle version marque le début d’une nouvelle ère en affichant des performances encore plus efficientes, une expérience numérique plus poussée et les dernières avancées technologiques.

Toyota lève le voile sur le nouveau RAV4 de sixième génération, un véhicule à l’allure musclée capitalisant sur l’héritage de ses prédécesseurs, aussi iconiques que précurseurs. Il embarque pour la première fois des technologies avancées qui redéfinissent les notions de performance et d’efficience tout en posant de nouveaux jalons en matière de sécurité et d’expérience utilisateur numérique.

Sa polyvalence et sa fiabilité ont octroyé au RAV4 une popularité durable auprès de générations de clients en Europe, où le véhicule s’est écoulé à plus de 2,5 millions d’exemplaires depuis son lancement en 1993, faisant de lui le deuxième modèle de Toyota le plus plébiscité, juste après la Yaris. À ce jour, 14 millions de RAV4 ont été vendus à travers le monde.

Son nouveau style extérieur baroudeur, reflet de son esprit de véritable SUV, est souligné par un nouveau logo saisissant. Tout en conservant des dimensions similaires à la génération précédente, sa face avant marquée et sa silhouette dynamique se font garantes de solides performances en tout terrain et d’une identité fidèle à l’esprit RAV4. À l’intérieur, un habitacle repensé invite à une conduite intuitive en toute confiance tout en offrant aux passagers une sensation d’espace et de confort haut de gamme.

Le lancement de la nouvelle plateforme logicielle Arene OS, le premier pas vers les software-defined vehicles (véhicules définis par logiciel), permet la création d’un nouvel environnement numérique embarquant des fonctions de sécurité et de divertissement avancées. La plateforme Arene OS embarque les tout derniers développements technologiques en matière de sécurité, pour la première fois disponibles dans le nouveau RAV4, améliorant grandement la sécurité tout en ajoutant des nouvelles fonctions d’aide à la conduite et au stationnement. Plus rapide que jamais grâce à Arene OS, le système multimédia de toute dernière génération fait aussi sa première mondiale en offrant une connectivité améliorée ainsi que des outils de navigation et de sécurité optimisés.

Le nouveau RAV4 hybride rechargeable fait preuve d’une très grande efficience, révélant sa double nature de véritable véhicule électrique et d’hybride pratique. En version hybride rechargeable, il peut atteindre 100 km* d’autonomie tout électrique (cycle combiné WLTP), suffisants pour répondre aux besoins quotidiens de la majeure partie des clients européens, tout en offrant la flexibilité et la fiabilité de la plus récente technologie hybride de Toyota. Le système hybride rechargeable de nouvelle génération est doté d’une batterie offrant 30% de capacité supplémentaire pour de meilleures performances, des accélérations plus puissantes et une efficience accrue. Le système voit aussi l’ajout de solutions de recharge plus rapides. Le nouvel agencement permet en outre une conduite plus dynamique et libère davantage d’espace à l’intérieur.

En Europe, le nouveau RAV4 sera disponible uniquement en hybride rechargeable ou tout hybride, soulignant la stratégie multi-technologique de Toyota en faveur de la neutralité carbone. Les clients peuvent ainsi choisir parmi des solutions durables, quel que soit l’endroit où ils habitent ou leur situation.

Potentiel maximum grâce à la toute dernière technologie hybride

Au cœur du nouveau RAV4 se trouve la toute dernière technologie hybride qui atteint son plein potentiel grâce à la nouvelle génération de système hybride récemment développé par Toyota.

Une nouvelle batterie lithium-ion de grande capacité (22,68 kWh) permet d’atteindre 100 km* d’autonomie électrique (cycle combiné WLTP), de quoi répondre aux besoins quotidiens de la majorité des clients. Issue du développement des véhicules électriques Toyota, la batterie permet une charge nettement plus rapide. Le chargeur embarqué DC de 50 kW, peu commun sur les SUV du segment D, permet de recharger la batterie de 10% à 80% en 30 min seulement selon les conditions. La recharge à domicile ou sur des bornes publiques standard est aussi plus rapide avec le nouveau chargeur AC de 11 kW deux fois plus rapide que la version précédente, offrant une charge complète en à peine trois heures.

La nouvelle batterie alimente un nouveau moteur avant amélioré affichant 150 kW, soit 16 kW supplémentaires, pour garantir des accélérations vives. Le système de traction intégrale intelligent (AWD-i) offre des performances de pointe avec 304 ch DIN, permettant un passage exaltant de 0 à 100 km/h en 6,1 secondes.

En plus des sensations de conduite qu’elle procure, la nouvelle batterie offre des performances homogènes et fiables même dans des conditions difficiles grâce à un système de refroidissement amélioré. Son système de gestion de la température change automatiquement de circuit de refroidissement selon les conditions d’utilisation afin de maintenir la batterie à une température d’efficience maximale. Le système est aussi garant de performances de pointe lors de la recharge en environnement froid. Outre les progrès en matière de performance et de recharge, la nouvelle génération de système hybride rechargeable contribue aussi à une conduite plus dynamique en raison de son centre de gravité plus bas et d’une rigidité accrue de la carrosserie rendus possibles par le positionnement de la batterie sous le plancher. L’agencement du système a été revu et des composants ont été déplacés dans le compartiment moteur pour obtenir un habitacle plus spacieux et un espace de chargement plus grand. Pour ce faire, le convertisseur DC a été intégré au module de commande de puissance (power control unit, PCU), lequel a été rendu plus petit et intégré à la boîte-pont.

Le nouveau RAV hybride rechargeable fait bon usage de ses 100 km* d’autonomie électrique (cycle combiné WLTP) à l’aide d’une technologie de géorepérage qui optimise automatiquement la conduite électrique dans le but d’être toujours prêt pour la suite. En combinant des informations sur la route et les conditions de circulations tirées de la navigation cloud, tout en prenant en compte les trajets habituels et le style de conduite du conducteur, le système peut alterner automatiquement entre les modes hybride et électrique afin d’optimiser l’autonomie. Si la destination est une zone à faible émission ou si le trajet passe par un tel endroit, le géorepérage fait en sorte d’avoir suffisamment de batterie pour traverser ces zones en mode purement électrique.

En version tout hybride, le nouveau RAV4 profite aussi des dernières avancées technologiques de Toyota. La boîte-pont, le module de commande de puissance, la batterie et d’autres composants ont été améliorés pour une puissance accrue qui se manifeste par des accélérations continues et un réactivité directe au démarrage. L’AWD-i développe désormais une puissance totale de 191 ch DIN.

GR SPORT

Dans sa version GR SPORT, le nouveau RAV4 propose une expérience de conduite plus dynamique et un caractère sportif sophistiqué directement inspiré des sports automobiles.

Des spoilers avant et arrière améliorent la performance aérodynamique et la stabilité tandis que des jantes noires en alliage léger 20″ à cinq branches doubles, exclusivement conçues pour la version GR SPORT, contribuent également à optimiser le flux d’air. Des voies élargies de 20 mm sont combinées à des amortisseurs haute performance, des renforts de suspensions arrière plus rigides ainsi qu’un un réglage spécifique de la suspension et de la direction assistée pour une conduite plus stable et gratifiante.

Mettant fièrement en avant son lien avec l’équipe de sport automobile plusieurs fois championne du monde TOYOTA GAZOO Racing, le RAV4 GR SPORT se dote de garnitures matelassées au niveau des genoux, de pédales d’accélération et de freinage en aluminium et de sièges sportifs qui subliment le plaisir de conduire à l’état pur.

La calandre spécifique, arborant un motif hexagonal en maillage en G exclusif aux versions GR pour un effet tridimensionnel, confère à la version GR SPORT un look attrayant et sportif dès le premier coup d’œil. Son intérieur noir sophistiqué invite à se concentrer sur la route. Il est marqué par des logos GR discrets et des accents rouges séduisants, notamment sur le volant et les garnitures matelassées au niveau des genoux mais aussi sur les sièges en cuir et daim synthétiques en exclusivité sur la version GR SPORT.

Technologies de sécurité dernier cri grâce à des logiciels de pointe

La nouvelle plateforme Arene OS intégrée au nouveau RAV4 marque le début d’une nouvelle ère de véhicules définis par logiciel dans lesquels les technologies numériques avancées offrent de nouvelles opportunités d’améliorer la sécurité, contribuant à la poursuite de l’objectif ultime de Toyota: plus aucun accident.

Arene OS supporte les tout derniers systèmes Toyota T-Mate dont la nouvelle génération de Toyota Safety Sense qui fait sa première apparition, offrant une suite encore plus complète d’outils d’assistance à la conduite et de sécurité de série tout en étant plus rapide que les versions précédentes.

L’alerte de circulation transversale avant fait son apparition sur le nouveau RAV4. Le système protège le véhicule de la circulation transversale à chaque croisement très fréquenté en détectant les véhicules qui passent devant et déclenchant d’abord une alerte visuelle puis un signal sonore si un risque élevé de collision est anticipé. En complément, le nouveau système de surveillance des angles morts (BSM) alerte le conducteur de la présence de véhicules qui pourraient se trouver dans l’angle mort. Le tout offre une vue d’ensemble plus complète de l’environnement. Le système BSM comprend désormais aussi l’indicateur de véhicule approchant par derrière qui a été conçu pour réduire le stress au volant, notamment sur autoroute. Lorsqu’il est actif, il génère un signal sonore lorsqu’un véhicule approche à grande vitesse par derrière, laissant au conducteur suffisamment de temps pour réagir en toute sécurité.

Le nouvel assistant de changement de voie, revu et amélioré, aide le conducteur à changer de voie en toute sécurité et commodité pendant la conduite sur autoroute. Lorsque le conducteur actionne le clignotant, le système s’assure que la manœuvre est sûre en vérifiant la présence de véhicules dans l’angle mort, puis le système d’aide à la direction réalise automatiquement le changement de voie prévu. Les fonctions de l’assistant de changement de voie sont disponibles lorsque le régulateur de vitesse adaptatif et l’assistance au maintien dans la voie sont activés.

Le système précollision profite d’une mise à niveau avec une détection de collision frontale plus étendue et une meilleure reconnaissance des obstacles, vélos et motos. Il alerte le conducteur par des signaux sonores et visuels et l’assiste lors du freinage: si le conducteur ne parvient pas à freiner à temps, les freins sont activés automatiquement pour prévenir une collision ou en limiter les effets. En cas d’impact déclenchant le déploiement des airbags, le nouveau freinage de prévention de collision secondaire ralentit progressivement la voiture jusqu’à l’arrêt si le conducteur n’est pas en mesure de le faire.

Le système semi-autonome Advanced Park de stationnement à distance apporte encore plus de confort en permettant au conducteur de garer le véhicule depuis son smartphone tout en se tenant à l’extérieur. Pour plus de sécurité, le véhicule s’arrête immédiatement lorsque l’utilisateur retire son doigt de l’appareil. L’affichage vue panoramique amélioré rend quant à lui le stationnement manuel plus aisé que jamais grâce à une image en trois dimensions donnant une aperçu complet de l’environnement immédiat du véhicule.

Les mises à jour logicielles «over-the-air» assurent que Toyota Safety Sense reste à jour et dispose des dernières fonctionnalités et améliorations

Une toute nouvelle expérience numérique

Le RAV4 de toute nouvelle génération embarque pour la première fois le dernier système multimédia en date, plus rapide et plus compact, partie intégrante du nouvel écosystème numérique rendu possible par Arene OS pour une expérience numérique d’un seul tenant à bord du véhicule.

Des informations de meilleure qualité peuvent être affichées au moyen de symboles visuels clairs, de points d’intérêt Google et de détails de navigation en temps réel tels que les alertes de zone à faibles émissions (ZFE) dans le but d’aider le conducteur à respecter les réglementations en matière d’environnement. Le combiné d’instruments intègre désormais la carte de navigation et l’assistance tridimensionnelle au maintien dans la voie de sorte à minimiser les distractions potentielles et faciliter le suivi des instructions.

Conçu spécifiquement pour les clients européens, le nouvel écran d’accueil présente en un seul coup d’œil toutes les informations pertinentes. Son apparence intuitive et facile à prendre en main, avec ses raccourcis paramétrables, son menu de paramétrage rapide et ses fonctions de confidentialité des données, rend la personnalisation et la navigation de l’environnement numérique de la voiture plus aisées que jamais. L’expérience du poste de conduite numérique est renforcée par un assistant vocal réactif et précis capable de gérer la navigation, les contenus multimédias, la température à bord et le contrôle du véhicule. Il recevra en outre des mises à jour logicielles sans fil «over-the-air» pour bénéficier de l’amélioration continue de ses fonctionnalités. Grâce à la dernière version de l’appli MyToyota, l’expérience centrée sur l’utilisateur du nouveau RAV4 se poursuit même une fois sorti du véhicule. Elle permet aux utilisateurs de personnaliser les services grâce à des modèles d’abonnement comprenant notamment des services à distance plus rapides, la nouvelle clé numérique intelligente sécurisée, un assistant vocal amélioré, un enregistreur de conduite et la diffusion de musique.