Sandra, quinquagénaire farouchement indépendante, partage soudainement et malgré elle l’intimité de son voisin de palier et de ses deux enfants. Contre toute attente, elle s’attache peu à peu à cette famille d’adoption.

D’une infinie justesse et sensibilité, ce drame signé Carine Tardieu est un concentré d’émotion, de tendresse et d’intelligence. Adapté d’un roman d’Alice Ferney, le film évoque le deuil, la solitude, la complexité des relations humaines, la maternité et les différentes manières de former une famille et d’être parent. Un film qui touche en plein cœur.

L’attachement

Un film de Carine Tardieu

Avec Valéria Bruni Tedeschi, Pio Marmaï

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 105 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 19 février 2025