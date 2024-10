Un lancement avantageux dans l’écosystème Galaxy : le nouveau Samsung Galaxy A16 5G est arrivé

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La famille Samsung Galaxy compte un nouveau membre : le Samsung Galaxy A16 5G. Doté d’une longue durée de vie de la batterie, d’un écran clair et lumineux ainsi que d’une capacité de stockage pouvant être facilement étendue, ce smartphone offre la qualité élevée habituelle de la série A à un prix attractif. En Suisse, le Samsung Galaxy A16 5G est disponible dès maintenant.

Le nouveau smartphone constitue un lancement à prix avantageux dans l’écosystème Samsung Galaxy. En même temps, les utilisatrices et utilisateurs savent directement à quoi s’attendre avec le Galaxy A16 5G : il offre de nombreuses caractéristiques connues de Samsung et un appareil photo puissant.

Haute qualité de l’appareil photo et de l’écran pour des prises de vue détaillées

Le Samsung Galaxy A16 5G offre aux utilisatrices et utilisateurs un écran lumineux Super AMOLED FHD+ de 16,91 cm / 6,7 pouces.1 L’affichage ultra-net et le taux de rafraîchissement adaptatif de 60 à 90 Hz contribuent à une excellente expérience visuelle, que ce soit pour les photos, les vidéos, les jeux ou d’autres applications.

L’appareil photo principal offre une résolution de 50 mégapixels et capture toutes les photos avec une grande netteté et des couleurs vives. Grâce à l’objectif ultra grand angle et à l’objectif macro, les photographes amateurs sont également bien équipés. Les possibilités sont ainsi multiples, de l’instantané au paysage en passant par les portraits d’amis et de famille. La caméra frontale de 13 MP fournit en outre des selfies haute résolution.

Avec toute l’utilisation de l’écran, la batterie de 5’000 mAh2 assure une endurance suffisante. Avec jusqu’à 79 heures de lecture de musique ou jusqu’à 18 heures de lecture vidéo, le Galaxy A16 5G peut être utilisé longtemps sans avoir besoin d’être rechargé.

Assez de place pour de beaux souvenirs

Le Galaxy A16 5G est disponible avec une mémoire de 128 GB.3 Il y a donc suffisamment de place pour avoir toujours avec soi ses albums de musique, ses photos et ses vidéos. Si la mémoire n’est pas suffisante, elle peut être facilement étendue à l’aide d’une carte MicroSD. Jusqu’à 1,5 TB d’espace de stockage supplémentaire4 est ainsi possible.

Les utilisatrices et utilisateurs n’ont pas non plus à faire de concessions en matière de protection des données : Le Samsung Galaxy A16 5G comprend les fonctions et options connues, comme par exemple le verrouillage automatique et la protection améliorée des données par rapport aux modèles précédents. Grâce au WLAN sécurisé, les utilisateurs sont également protégés sur les réseaux publics, qu’il s’agisse de surfer ou de travailler à distance.

Disponibilité

Le Samsung Galaxy A16 5G est disponible en Suisse dès maintenant en Blue Black avec 128 GB de mémoire interne a un prix de vente conseillé de CHF 209. Le Samsung Galaxy A16 LTE sera également disponible en Black et Gray à partir de CHF 179 (prix de vente conseillé) dès mi-novembre.