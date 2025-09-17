Regarde : un savant équilibre entre comédie et drame

Alexia Cerutti 17 septembre 2025 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Le duo Audrey Fleurot/Dany Boon fonctionne à merveille et Ewan Bourdelles qui incarne Milo joue avec une remarquable justesse. Le film évite l’écueil du pathos et réserve des moment de comédie malgré le thème de la maladie incurable chez un adolescent. Emmanuel Poulain-Arnaud livre un film touchant sur la force des liens familiaux et l’importance de savourer le moment présent.

Regarde

Un film de Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Nicolas Marié, Camille Solal, Amalia Blasco

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 91 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 17 septembre 2025

Tags

A propos Alexia Cerutti

Voir aussi...

Le chaos infernal s’installe dans Diablo IV dès le 23 septembre 

Cette saison, le chaos s’empare de Sanctuaire avec l’arrivée du redoutable Bartuc, seigneur du chaos. …

Overwatch 2 x Voleurs fantômes, un crossover qui fait sensation

Du 16 au 29 septembre, les rebelles masqués de Persona 5, apporteront leur style unique …

Plongez dans San Vansterdam, un bac à sable de skateboard en constante évolution avec l’accès anticipé de SKATE.

L’expérience de skate massivement multijoueur dans un monde totalement ouvert, skate. se déroule dans la ville de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

© S2PMag.ch 2025