Regarde : un savant équilibre entre comédie et drame

Chris et Antoine ont bien du mal à s’entendre depuis leur divorce. Mais, lorsqu’on leur annonce que leur fils de 16 ans est atteint d’une maladie rare, qui va lui faire perdre la vue, ils s’efforcent de mettre leurs rancœurs de côté. Les ex-conjoints embarquent leur fils pour des vacances inoubliables, bien décidés à lui offrir ses plus beaux souvenirs.

Le duo Audrey Fleurot/Dany Boon fonctionne à merveille et Ewan Bourdelles qui incarne Milo joue avec une remarquable justesse. Le film évite l’écueil du pathos et réserve des moment de comédie malgré le thème de la maladie incurable chez un adolescent. Emmanuel Poulain-Arnaud livre un film touchant sur la force des liens familiaux et l’importance de savourer le moment présent.

Regarde

Un film de Emmanuel Poulain-Arnaud

Avec Audrey Fleurot, Dany Boon, Ewan Bourdelles, Nicolas Marié, Camille Solal, Amalia Blasco

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 91 minutes

Age légal : 8 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : 17 septembre 2025