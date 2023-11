Le chapitre Stranger Things est de retour dans Dead by Daylight

Le Démogorgon, Nancy Wheeler et Steve Harrington

Le retour du chapitre Stranger Things pour Dead by Daylight signifie que le Démogorgon prend sa place une fois de plus dans Le Brouillard en tant que Tueur, tandis que Nancy Wheeler et Steve Harrington joignent le Royaume de l’Entité en tant que Survivants tout droit sortis de la ville de Hawkins, dans l’Indiana.

« Nous sommes ravis de renouveler cette collaboration avec Netflix, pour ramener le chapitre Stranger Things, y compris la Carte du Complexe souterrain du Laboratoire national de Hawkins, et le duo emblématique de Survivants composé de Nancy Wheeler, une aspirante journaliste téméraire, et de Steve Harrington, un ancien sportif du secondaire qui a le don de se mettre dans le pétrin. Nous espérons que les joueurs qui n’ont pas eu l’occasion de découvrir Stranger Things profiteront pleinement de cette expérience de jeu aujourd’hui », déclare Mathieu Côté, Responsable des partenariats chez Behaviour Interactive.

En tant que prédateur parfait, le Démogorgon est, quant à lui, un symbole des horreurs qui se cachent dans le Monde à l’envers, un choix tout à fait approprié pour l’Entité. Capable de traverser la Carte par une série de portails, il poursuit ses proies avec une intensité féroce et les achève d’une frappe foudroyante. ​

La carte du Complexe souterrain ramènera les joueurs dans une institution sinistre dotée d’une faille inter dimensionnelle qui a libéré des dizaines de créatures avant d’être scellée.

Le Monde de la mode à l’envers

Les joueurs seraient bien avisés de ne pas manquer leurs tenues préférées pour Nancy et Steve (ainsi que pour le Démogorgon), car TOUS les cosmétiques de Stranger Things reviennent dans la boutique du jeu, y compris la tenue bien-aimée de Jonathan Byers et la tenue Scoops Ahoy pour Steve.

Le chapitre Stranger Things est disponible à l’achat dès maintenant sur toutes les plateformes compatibles avec Dead by Daylight.