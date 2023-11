Microsoft et InWorld, des outils d’IA pour les jeux

Partager Facebook

Microsoft mise sur l’IA générative pour favoriser une créativité sans limite et une immersion inégalée dans les prochaines productions vidéoludiques sur les consoles Xbox.

Inworld AI et Microsoft vont unir leurs forces pour créer une puissante boîte à outils qui exploite l’intelligence artificielle en vue d’enrichir les éléments de narration et de création de personnages dans le cadre de la création de jeux. Ce partenariat de codéveloppement pluriannuel garantit une collaboration étroite avec les développeurs et les studios du géant américain afin d’exploiter les innovations de pointe en matière d’IA générative pour favoriser une créativité sans limite et une immersion inégalée.

Haiyan Zhang, directeur général de la division Gaming AI chez Microsoft, a déclaré :

Notre objectif est de proposer un ensemble d’outils d’IA multiplateforme accessible et conçu de manière responsable afin d’aider les créateurs à concevoir des dialogues, des histoires et des quêtes et de leur donner les moyens d’agir. Comme pour tous les outils de création proposés par Microsoft, notre objectif est de fournir une IA de pointe aux développeurs de jeux, quelle que soit leur taille, partout dans le monde et sur toutes les plates-formes où les joueurs veulent jouer. Nous voulons aider les développeurs à concrétiser leurs visions, à essayer de nouvelles choses, à repousser les limites du jeu actuel et à expérimenter pour améliorer le gameplay, la connexion avec les joueurs et bien plus encore.

Ce partenariat entre Microsoft et Inworld AI apportera l’expertise d’Inworld AI en matière de modèles d’IA générative pour le développement de personnages, les solutions d’avant-garde de Microsoft en matière d’IA basées sur le cloud, notamment Azure OpenAI Service, les connaissances techniques de Microsoft Research sur l’avenir du jeu vidéo, et les atouts de l’équipe Xbox pour révolutionner les outils de création accessibles et responsables pour tous les développeurs.

L’objectif est de concevoir un système de pilotage de l’IA qui aide les concepteurs de jeux à explorer des idées plus créatives, en transformant les messages en scripts détaillés, en arbres de dialogue, en quêtes et autres, ainsi qu’un moteur d’exécution des personnages de l’IA qui peut être intégré dans le client d’un jeu, ce qui permet de créer des récits entièrement nouveaux avec des histoires, des quêtes et des dialogues générés de manière dynamique pour que les joueurs puissent en faire l’expérience.

nworld AI veut donner vie aux personnages et aux mondes virtuels d’une manière jusqu’alors inimaginable – en passant d’une dynamique joueur-personnage scénarisée à une dynamique qui s’adapte aux actions et aux choix des joueurs en temps réel et en leur donnant un sentiment d’autonomie et d’engagement comme jamais auparavant. L’orchestration de plusieurs modèles d’IA au moment de l’exécution permet à l’Inworld Character Enginet de produire des expressions, des gestes, des dialogues et des actions dynamiques et réactives pour les personnages. L’extension des capacités du moteur de personnages sera au cœur de la collaboration avec Microsoft, l’accent étant mis à la fois sur l’extension des modalités d’IA du moteur et sur l’optimisation de ses performances au moment de l’exécution.