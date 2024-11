Le célèbre musicien électro deadmau5, donne le ton pour les fêtes de fin d’année dans World of Tanks Blitz

Partager Facebook

Wargaming et World of Tanks Blitz, le jeu de tanks multiplateforme et free-to-play, s’associent à deadmau5 pour une soirée exceptionnelle à l’occasion des fêtes de fin d’année. Connu pour sa musique emblématique et son style unique, deadmau5 est non seulement l’un des artistes de musique électro les plus influents, mais aussi un joueur passionné, ce qui en fait une association parfaite. La collaboration démarre aujourd’hui avec la publication d’une vidéo exclusive présentant le nouveau titre survolté de deadmau5, « Familiars » (également disponible sur les DSP le 29 novembre), créé pour booster l’expérience des fêtes de fin d’année.

À partir du 2 décembre, les tankistes pourront participer aux festivités Blitz x deadmau5 lors de la pré-soirée, qui se poursuivra par l’événement principal « deadmau5 in the House » jusqu’au 26 décembre. Les joueurs pourront assister à une véritable symbiose entre la musique et le gameplay, ainsi qu’à du contenu et des récompenses uniques tout au long de l’événement. Préparez-vous à recevoir des lots épiques, notamment :

Mau5tank : un char de surveillance personnalisé pour deadmau5 équipé de matériel de DJ, de haut-parleurs, de lumières et d’effets laser

: un char de surveillance personnalisé pour deadmau5 équipé de matériel de DJ, de haut-parleurs, de lumières et d’effets laser Ensemble de camouflages uniques, dont un – le camouflage Blink – qui s’inspire de la célèbre Nyanborghini Purracan de deadmau5.

dont un – le camouflage Blink – qui s’inspire de la célèbre Nyanborghini Purracan de deadmau5. 3 masques exclusifs reprenant la silhouette mau5head de deamau5avec des motifs spéciaux.

reprenant la silhouette mau5head de deamau5avec des motifs spéciaux. 2 nouvelles quêtes sur le thème de deadmau5

En plus du contenu ci-dessus, les joueurs pourront trouver de nombreux autres objets à collectionner tout au long de l’événement.