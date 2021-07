Pokémon Unite annoce sa date de sortie sur Nintendo Switch

Partager Facebook

The Pokémon Company International et TiMi Studio Group ont annoncé la sortie de Pokémon UNITE sur Nintendo Switch le 21 juillet 2021.

Pour fêter le lancement du jeu, celles et ceux qui se connecteront à la version Nintendo Switch de Pokémon UNITE au plus tard le 31 août 2021 recevront l’Unite license [permis Unité] de Zeraora*, qui leur permettra d’utiliser ce Pokémon en combat. Zeraora peut se rapprocher de ses adversaires en un éclair, infligeant d’énormes dégâts d’un seul coup. Son Unite Move [Capacité Unité], Plasma Gale [Impact Électrisant], envoie une puissante décharge électrique qui crée une aire de plasma autour de la zone d’impact.

Pokémon UNITE est le premier jeu de combat stratégique en équipe Pokémon. Les joueurs et joueuses s’affronteront lors de combats en équipe à 5 contre 5. Ils devront coopérer avec leur équipe pour capturer des Pokémon sauvages, monter le niveau de leurs Pokémon pour les faire évoluer et vaincre ceux de leurs adversaires. Le tout en marquant le plus de points pendant le temps imparti ! Pokémon UNITE sera téléchargeable sans frais, avec possibilité d’acheter des objets en jeu.

Pokémon UNITE sortira en septembre 2021 sur appareils mobiles. Les langues d’affichage suivantes seront alors disponibles dans les versions mobile et Nintendo Switch : français, italien, espagnol et allemand. Pour plus d’informations sur Pokémon UNITE, rendez-vous sur Pokemon.fr/Unite.