« Wildcard » au premier rang des innovations du mode Hockey Ultimate Team de NHL 25

MODE HUT WILDCARD

​NHL 25 propose un tout nouveau mode HUT Wildcard qui permet aux joueurs de s’affronter et de gagner des récompenses grâce à un chemin de progression d’XP unique. Le mode propose des défis qui se renouvellent régulièrement, les joueurs doivent donc adapter leurs stratégies pour débloquer des récompenses instantanées telles que des packs, de l’XP, des pièces ou des contenus cosmétiques. Jouable à la fois en ligne et hors ligne, HUT Wildcard uniformise les règles du jeu, éliminant la frustration que certains joueurs peuvent ressentir en affrontant une équipe HUT très compétitive avec un OVR de 99.

SYSTÈME DE PROGRESSION ET STRUCTURE DES RÉCOMPENSES REMANIÉS

​Cette année, NHL 25 simplifie la façon dont les récompenses en jeu sont gérées grâce à un parcours de progression d’XP unique et unifié. Quel que soit le mode HUT choisi par les joueurs, toute l’XP sera gérée dans le même parcours d’XP. Ainsi, qu’ils gagnent des Clashs d’équipes, qu’ils s’affrontent dans le mode Rivals ou qu’ils choisissent de jouer en mode Wildcard, les joueurs continueront de progresser grâce à un parcours d’XP commun aux trois principaux modes HUT.

CLASSEMENT DES CARTES RETRAVAILLÉ, SÉRIE X-FACTOR ET PLUS ENCORE

​NHL 25 a remanié le système de classement des cartes et les notes des joueurs pour donner à chaque ligue une meilleure représentation, avec les joueurs vedettes au premier plan et plus de membres d’équipe de niveau or mis en vedette dans les ligues supérieures.

Bronze – OVR à 74 et moins

Argent – OVR 75 – 79

Or – OVR +80

Les X-Factors sont de retour dans NHL 25, avec des cartes limitées permettant aux joueurs de voir le coût des joueurs affiliés baisser.