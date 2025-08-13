Le goût des secrets pour décrocher durant l’été

Alexia Cerutti 13 août 2025

A la fois drame judiciaire et roman d’amour »Le goût des secrets » est écrit à quatre mains par Jodi Picoult et Jennifer F. Boylan. L’intrigue se déroule dans le New Hampshire où deux mères de famille entament une nouvelle vie avec leur enfant adolescent. Les deux jeunes lycéens, Asher et Lily, vont tomber amoureux l’un de l’autre. Mais un jour, un drame survient. Olivia, la mère d’Asher reçoit un coup de téléphone : Lily est morte tandis que son fils est interrogé par la police. Elle est sûre que ce dernier est innocent. Mais au fil du procès, elle va découvrir qu’il lui a caché bien des secrets.

Addictif et écrit dans un style fluide, l’ouvrage alterne les voix d’Olivia et de Lily. Divers thèmes sont abordés comme les violences conjugales et intrafamiliales, la transidentité, l’acceptation de la différence, la tolérance ou encore la lutte des mères célibataires pour s’en sortir. Un des atouts majeurs de ce récit bourré de suspense et d’émotions est le procès qui est palpitant et tient en haleine le lecteur de bout en bout.

