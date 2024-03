Le jeu Monster Jam Showdown est annoncé

Partager Facebook

Comme révélé lors du Xbox Partner Preview Showcase, la société milanaise, leader mondial du développement et de l’édition de jeux de course, s’associera à nouveau au numéro un du divertissement spécialisé dans les arènes et les stades de sport automobile. Ils lanceront Monster Jam Showdown, le tout nouveau jeu vidéo officiel de Monster Jam. Le jeu est une nouvelle arrivée dans la gamme de Milestone et sera disponible en 2024 pour PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, et PC via Steam et Epic Games Store.

Développé avec Unreal Engine 5, Monster Jam Showdown tire parti d’une technologie de pointe pour créer des environnements plus vrais que nature, comme jamais vu auparavant dans un jeu Milestone, avec de multiples détails graphiques et un système d’éclairage sans précédent. Cela augmentera les possibilités de gameplay et le système physique. Il en résultera une expérience enrichissante capable d’offrir aux joueurs tout le meilleur de Monster Jam, et bien plus encore.

En effet, en plus de profiter de toute l’action des compétitions officielles, les joueurs pourront conduire des camions emblématiques dans des environnements uniques et faire face à une variété d’événements qui rendront le plaisir encore plus grand et plus bruyant qu’à la télévision. Le jeu proposera notamment un total de 66 camions officiels (40 camions seront inclus dans le jeu de base et 26 seront disponibles via des DLC gratuits ou premium), et plus de 140 carrosseries à débloquer et à appliquer. Dans le but de reproduire fidèlement le monde de Monster Jam, les fans pourront concourir dans les trois catégories de circuits accueillant des événements réels, à savoir des stades de baseball, des pistes de vitesse et des terrains de football américain. Cela leur permettra d’expérimenter des tracés en losange, ovales et rectangulaires.

En outre, les joueurs pourront piloter leurs camions préférés dans trois environnements inédits inspirés de grands espaces américains : le désert aride de la Vallée de la Mort, les forêts époustouflantes et les rivières cristallines du Colorado, ainsi que les montagnes froides et sauvages de l’Alaska. Des compétitions officielles telles que des courses en un contre un et des épreuves de freestyle à des événements spécialement conçus seront maintenant possibles. Un total de 10 modes de jeu différents offrira un mélange robuste d’expériences d’arcades à la fois en ligne et hors ligne, y compris en écran séparé.

Afin de procurer immédiatement la sensation et l’excitation de maîtriser des monstres de 1 500 chevaux, Monster Jam Showdown proposera un gameplay arcade doté d’aides à la conduite complètes et personnalisables. Ainsi, chacun pourra plonger dans le véritable esprit de Monster Jam en réalisant facilement des manœuvres et des cascades délirantes. Les joueurs pourront s’amuser à démolir les camions et les objets environnants à chaque impact ou utiliser des boosters pour une dose supplémentaire de divertissement.

En même temps, la technologie et l’expertise de Milestone garantiront la crédibilité de la mécanique afin d’offrir une expérience de jeu accessible et gratifiante.

Monster Jam Showdown, dont la sortie est prévue en 2024, sera disponible sur toutes les plateformes de jeu principales.