METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol.1 est disponible en édition physique pour PlayStation 4

SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 » est désormais disponible en édition physique pour PlayStation 4 dans les régions EMEA. Jusqu’alors uniquement disponible en version numérique depuis sa sortie le 24 octobre, les joueurs sur PlayStation 4 vont désormais pouvoir choisir l’édition qui leur convient le mieux

La compilation « METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1 » rassemble « Metal Gear Solid », « Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty », « Metal Gear Solid 3: Snake Eater » et davantage de contenu bonus. Le contenu bonus comprend le premier titre de la série METAL GEAR, un Screenplay Book contenant le texte in-game de chaque jeu ainsi qu’un Master Book qui détaille l’histoire et les personnages. Deux romans graphiques numériques sont également inclus dans le contenu bonus de METAL GEAR SOLID: MASTER COLLECTION Vol. 1. Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel est un comic numérique entièrement doublé qui raconte les événements de Metal Gear Solid à travers des panneaux animés. Il est suivi par Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel, qui se penche sur l’histoire du sequel.

Jeux

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid (y compris Missions spéciales)

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty (version HD Collection)

Metal Gear Solid 3: Snake Eater (version HD Collection)

Metal Gear (version NES/FC)

Snake’s Revenge

Vidéos

Metal Gear Solid: Digital Graphic Novel

Metal Gear Solid 2: Digital Graphic Novel

Livres numériques

Metal Gear Solid: Screenplay Book

Metal Gear Solid: Master Book

Metal Gear Solid 2: Screenplay Book

Metal Gear Solid 2: Master Book

Metal Gear Solid 3: Screenplay Book

Metal Gear Solid 3: Master Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Screenplay Book

Metal Gear & Metal Gear 2: Master Book

Bande-son