Le Kung Fu tient son jeu référence avec Sifu, disponible dès maintenant sur PC & PlayStation

Le très attendu Sifu, développé et édité par Sloclap (Absolver), est disponible sur PlayStation et PC via l’Epic Games Store au prix de 39,99 €.

Dans une ville fictionnelle chinoise, le joueur doit tracer son propre chemin vers la vengeance au travers d’une série de confrontations particulièrement difficiles qui pousseront sa détermination et ses compétences jusqu’à leur limite. Pour surmonter ces obstacles infranchissables, les combattants ne pourront compter que sur leur maîtrise du Kung Fu et le pouvoir d’un pendentif magique, qui leur permet de recouvrer la vie. La contre partie n’est néanmoins pas négligeable, puisque le personnage principal vieillit à chaque fois qu’il renaît. Le temps est le prix à payer pour la vengeance.

La perte d’un être cher est à l’origine de l’étincelle de vengeance qui embrase ce voyage radical aux confins de la violence, nourri par la détermination et la colère. Cette nouvelle bande-annonce met en scène les cinq antagonistes principaux qu’il faudra terrasser pour obtenir la paix intérieure, mais illustre également un éventail saisissant des possibilités authentiques offertes par le Kung Fu Pak Mei. Le héros ou l’héroïne devra puiser dans ses ressources mentales et physiques pour triompher des différentes épreuves qui se dresseront sur sa route. La clé est là, au confluent du corps et de l’esprit.

Sifu est disponible aujourd’hui dans le monde entier. Il a bénéficié de critiques particulièrement positives de la part de la presse au niveau international, avec une moyenne Metacritic et OpenCritic de 81 (sur plus de 50 articles, au moment où l’on écrit ces lignes).

Sifu s’inspire principalement des grands classiques du film de Kung Fu, et les membres de Sloclap sont plusieurs à pratiquer les arts martiaux, dont le Pak Mei Kung Fu. Tout au long du développement du jeu, l’équipe a travaillé en étroite collaboration avec le studio Kowloon Nights, basé à Pékin et Hong Kong, qui a procédé à différents contrôles culturels afin d’offrir le résultat le plus respectueux possible de la culture chinoise du Kung Fu. Différents consultants issus de diverses entreprises chinoises de jeu vidéo ont également été invités à collaborer pour apporter leurs connaissances, et ainsi impulser de nombreux changements au sein du jeu, du design du personnage principal aux détails de l’environnement. Pour mettre en valeur les cinq éléments du Wuxing, qui sont des thèmes centraux de l’univers de Sifu, le compositeur chinois Howie Lee a mélangé des instruments traditionnels chinois à de la musique électronique pour un résultat original qui renforce le sentiment d’authenticité, au cœur des préoccupations de l’équipe de Sloclap.

La scénographie incroyable des combats a été rendue possible par les mouvements du chorégraphe de combat de Sloclap, le Sifu Benjamin Colussi, qui a travaillé main dans la main avec l’équipe d’animations et les designers pour offrir le jeu de Kung Fu le plus précis et complet disponible à ce jour. Colussi a passé de nombreuses années à parfaire sa maîtrise du Kung Fu Pak-Mei à Foshan, en Chine, en tant que l’un des quelques disciples du Sifu Lao Wei San. Colussi a créé et s’occupe de la gestion de la LWS Pak Mei School basée à Paris, petite sœur de la célèbre école chinoise de Foshan. Les deux écoles offrent l’étude la plus avancée de ce type de Kung Fu. Benjamin Colussi est également vice-président de l’association Foshan Pak Mei Sports à Foshan, en Chine.

Les fans d’arts martiaux et de propositions radicales peuvent s’attendre à voir venir du contenu supplémentaire pour Sifu, et notamment une mise à jour prochaine ajoutant les voix en version originale chinoise (Mandarin), qui est actuellement en cours d’enregistrement à Shanghai.

Sifu se déroule dans une ville fictionnelle et conte une histoire fictive, mais son authenticité transpire de ses combats réalistes et de son visuel tranché, particulièrement au niveau des environnements. Le souci du détail qui a animé l’équipe tout au long du projet contribue largement à l’immersion des joueurs dans cet univers fictif, avec cette quête universelle de rédemption qui poussera le héros ou l’héroïne dans ses derniers retranchements.

Sifu est un grand écart parfait entre deux genres particulièrement populaires ; son gameplay radical et son approche narrative unique s’articulent parfaitement autour des valeurs fondamentales du Kung Fu, qui est autant une voie pour le corps que pour l’esprit. Saurez-vous apprendre de vos erreurs pour trouver la force de maîtriser les techniques dévastatrices du Kung Fu Pak Mei ? Parviendrez-vous à transcender votre soif de sang pour casser la boucle infinie de vengeance ?

La réponse vous attend dès maintenant avec la version standard (39,99 €) et la Deluxe Edition (49,99 €) de Sifu.