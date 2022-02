Ubisoft annonce sa toute première collaboration avec Prada sur le jeu Riders Republic ainsi qu’un week-end gratuit

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ubisoft annonce que Riders Republic® sera jouable gratuitement du 10 au 14 février sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One. Les joueurs PlayStation peuvent précharger le jeu dès aujourd’hui. Ubisoft annonce également son partenariat avec Prada, célèbre marque de luxe italienne, qui introduit sa collection iconique à rayure rouge, Prada Linea Rossa, dans l’univers sportif de Riders Republic.

Les joueurs vont vivre dès aujourd’hui une expérience immersive dans l’univers de Prada et découvrir que certaines sections du Riders Ridge, le hub social du jeu, ont été redécorées aux couleurs de la collection Prada Linea Rossa. Mêlant des influences tirées de l’univers du sportswear technique et des silhouettes épurées, Prada Linea Rossa redéfinit l’idée du luxe moderne en mettant l’accent sur les détails techniques et de nouvelles possibilités de fabrication. Des pièces haute performance au design dynamique et polyvalent, confectionnées à l’aide de technologies textiles durables, définissent un nouvel uniforme urbain pensé pour le mouvement.

Ce partenariat introduit des activités et des cosmétiques uniques incluant :

Un nouvel événement intitulé Prada Beyond the Line : jouable en solo ou contre des amis, cet événement est une nouvelle version créative de l’un des snow parks les plus épiques de la Republic. Il permettra aux joueurs d’utiliser gratuitement les skis Faction x Prada Linea Rossa, le vélo jumbo ainsi que la nouvelle motoneige freestyle de Riders Republic.*

jouable en solo ou contre des amis, cet événement est une nouvelle version créative de l’un des snow parks les plus épiques de la Republic. Il permettra aux joueurs d’utiliser gratuitement les skis Faction x Prada Linea Rossa, le vélo jumbo ainsi que la nouvelle motoneige freestyle de Riders Republic.* Une tenue in-game originale créée par Prada en exclusivité pour Riders Republic. Les joueurs pourront débloquer cette tenue en participant aux défis hebdomadaires des Shackdaddy Bandits.

créée par Prada en exclusivité pour Riders Republic. Les joueurs pourront débloquer cette tenue en participant aux défis hebdomadaires des Shackdaddy Bandits. Un nouveau programme de sponsoring Prada comprenant de nouveaux équipements tels qu’un vélo, des skis, un snowboard et deux tenues Prada originales supplémentaires (disponibles le 16 février).

« Nous sommes ravis de nous associer à une entreprise aussi créative qu’Ubisoft pour proposer notre propre interprétation du jeu. Riders Republic est centré sur les sports de plein air et la performance, c’est donc une association parfaite avec la collection Linea Rossa. La technologie et l’innovation ont toujours fait partie intégrante de Prada. Nous continuerons donc à explorer de nouveaux scénarios chaque fois que des opportunités intéressantes pour la marque se présenteront afin de construire des expériences originales et authentiques », déclare Lorenzo Bertelli, Group Marketing Director de Prada et Head of Corporate Social Responsibility.

« Nous sommes ravis d’avoir eu l’opportunité de travailler avec Prada pour concevoir des tenues et des équipements sportifs originaux, dans le cadre de leur collection Linea Rossa, et de les proposer dans Riders Republic », déclare Arnaud Ragot, directeur du jeu chez Ubisoft Annecy. « Nous avons à cœur d’offrir à nos joueurs une expérience de jeu riche et diversifiée et sommes impatients de découvrir leurs retours sur ces nouveaux contenus in-game et sur cette collection originale. »

Riders Republic bénéficiera également d’un week-end gratuit sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One qui aura lieu du 10 février à 17h jusqu’au 14 février à 20h, heures françaises. Tous les joueurs auront accès à tous les contenus du jeu de base pendant toute la durée du week-end gratuit. Les joueurs qui souhaiteront poursuivre leur exploration et acheter Riders Republic pourront non seulement conserver leur progression du week-end gratuit mais aussi bénéficier de remises pouvant aller jusqu’à -50 % sur le jeu. Tous les détenteurs de Steep qui achèteront Riders Republic pourront également récupérer gratuitement le pack de récompenses Steep sur Ubisoft Connect.